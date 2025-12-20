Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής με υπερκόπωση – «Νομίζουμε είμαστε σούπερμαν, πρέπει να ξεκουραζόμαστε» (Video)

Για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και την περιπέτεια υγείας του μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα είχε ένα έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα που δεν του επέτρεπε να ξεκουράζεται με αποτέλεσμα να πάθει υπερκόπωση και να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί, είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα, κατέληξε ο τραγουδιστής.

