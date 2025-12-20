Άννα Βίσση: Η έκπληξη της Σοφίας Καρβέλα και των εγγονών της για τα γενέθλιά της (Video/Photos)

Ένα υπέροχο δώρο έκανε η Σοφία Καρβέλα και οι γιοι της στην Άννα Βίσση για τα γενέθλιά της.

Η κόρη της ανέβηκε στη σκηνή του Hotel Ermou με τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα που ήταν στολισμένη με τριαντάφυλλα, για να της κάνουν έκπληξη.

Η τρυφερή στιγμή κορυφώθηκε με ένα φιλί μητέρας και κόρης, ενώ το κοινό συμμετείχε θερμά, στέλνοντας τις ευχές του στη δημοφιλή τραγουδίστρια, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και ενθουσιασμού.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη»

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της με ένα story στο Instagram.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα “αναπόφευκτα” γενέθλιά μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε.

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρέζος για τον άγριο καβγά με Ζαρίφη: «Ήταν μια “αυτανάφλεξη” – Όπως έγινε έφυγε»

Χρηστίδου για υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση, σοκαρίστηκα»

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση»