Άννα Βίσση: Η έκπληξη της Σοφίας Καρβέλα και των εγγονών της για τα γενέθλιά της (Video/Photos)

20.12.2025 16:32
visi_genethlia

Ένα υπέροχο δώρο έκανε η Σοφία Καρβέλα και οι γιοι της στην Άννα Βίσση για τα γενέθλιά της.

Η κόρη της ανέβηκε στη σκηνή του Hotel Ermou με τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα που ήταν στολισμένη με τριαντάφυλλα, για να της κάνουν έκπληξη.

Η τρυφερή στιγμή κορυφώθηκε με ένα φιλί μητέρας και κόρης, ενώ το κοινό συμμετείχε θερμά, στέλνοντας τις ευχές του στη δημοφιλή τραγουδίστρια, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και ενθουσιασμού.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη»

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της με ένα story στο Instagram.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα “αναπόφευκτα” γενέθλιά μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε.

