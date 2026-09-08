Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024

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Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της Μις Αυστρία σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ο θάνατος της Λουτσία Σίσιτς επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν και να εκφράσουν τη θλίψη τους στα social media.

Η Σίσιτς, με καταγωγή από τη Βιέννη, αντιμετώπιζε από τη γέννησή της πρόβλημα με τη βαλβίδα της καρδιάς και, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά. Ωστόσο, η ακριβής αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Η νεαρή καλλονή είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς η κατάσταση της υγείας της είχε επηρεάσει τη ζωή της. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε δηλώσει: «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν απλώς διαφορετικά, αλλά αυτό με έκανε επίσης δυνατή».

Η Σίσιτς στέφθηκε Μις Αυστρία το 2024. Μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό ομορφιάς, είχε ευχαριστήσει την ομάδα καρδιολογίας που τη φρόντιζε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram είχε γράψει: «Χάρη στους ειδικούς και τους αφοσιωμένους γιατρούς που, μέσα από τις τεράστιες προσπάθειές τους, μου έσωσαν επανειλημμένα τη ζωή, κατάφερα να ξεπεράσω πολλές δύσκολες στιγμές και να ζήσω μια γεμάτη ζωή.

Συνειδητοποιώ ότι έχω διανύσει μόνο ένα μικρό μέρος από όσα ακόμη βρίσκονται μπροστά μου. Παρ’ όλα αυτά, είμαι περήφανη που δεν τα παράτησα, παρότι υπήρχαν πολλοί λόγοι για να το κάνω. Είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, καθώς ένα απλό “ευχαριστώ” απέχει πολύ από το να αποτυπώσει όσα νιώθω».

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