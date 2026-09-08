Φεστιβάλ Βενετίας: «Ο Μασκ σπέρνει σκόπιμα διχόνοια μέσω της πλατφόρμας Χ», λέει πρώην σύντροφός του – Η «λεγεώνα παιδιών» και ο «εμφύλιος στην Αμερική»

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Ο Έλον Μασκ σπέρνει «σκόπιμα διχόνοια» μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία θα είναι καταστροφική εάν δεν ρυθμιστεί, προειδοποίησε η μητέρα ενός από τα 14 παιδιά που απέκτησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Στο Musk, ένα νέο ντοκιμαντέρ του βετεράνου σκηνοθέτη Alex Gibney, η πρώην influencer του Maga, Ashley St Clair, λέει ότι ο Μασκ της είπε σε ένα μήνυμα ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί της επειδή χρειαζόταν να κάνει «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο».

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2024, αλλά έκτοτε έχει χωρίσει. Η St Clair λέει ότι η ομάδα του μεγιστάνα της πρόσφερε μια εφάπαξ πληρωμή 40 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα μηνιαίο επίδομα 100.000 δολαρίων σε αντάλλαγμα για την υπογραφή μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, αλλά απέσυρε την προσφορά αφού εκείνη αρνήθηκε να την υπογράψει.

Όταν ρωτήθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αν ο πρώην σύντροφός της απλώς φοβόταν έναν εμφύλιο πόλεμο ή αν προσπαθούσε ενεργά να τον υποδαυλίσει, απάντησε: «Ό,τι και να είναι, αυτό που κάνει με αυτήν την πλατφόρμα στο X δεν μπορεί να αγνοηθεί, επειδή υποδαυλίζει φλόγες που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο».

«Δημιουργεί κάτι που προκαλεί επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο με όλες αυτές τις πληροφορίες στο Χ», δήλωσε η πρώην υποστηρίκτρια του Τραμπ, η οποία είπε επίσης ότι τώρα μετανιώνει για τον πρώην πολιτικό της ακτιβισμό. «Πιστεύω ότι προκαλεί σκόπιμη διχόνοια που μπορεί να είναι καταστροφική αν δεν ρυθμιστεί ή δεν τιθασευτεί ή αν δεν κάνουμε το καθήκον μας να την καταστείλουμε».

Από την απόκτηση του ιστότοπου, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το 2022, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις. Τη Δευτέρα, γιόρτασε το ισχυρό αποτέλεσμα του ακροδεξιού κόμματος Alternative für Deutschland της Γερμανίας στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, γράφοντας «Μπράβο!» απαντώντας στην αναγνώριση της επικεφαλής υποψηφίου από την συμπρόεδρο Άλις Βάιντελ.

Ο σκηνοθέτης Gibney του οποίου τα προηγούμενα θέματα περιλαμβάνουν την Enron, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι η ενασχόληση του Μασκ με την κατάρρευση του πολιτισμού πιθανότατα είχε τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία στη Νότια Αφρική.

«Είχε μια παιδική ηλικία που ήταν πολύ δύσκολη και τραυματική», είπε ο Γκίμπνεϊ στη Βενετία. «Σε κάποιο βαθμό, τώρα μεταδίδει αυτό το τραύμα και στους υπόλοιπους από εμάς, αν έπρεπε να ψυχαναλύσω την κατάσταση».

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο ο Gibney γύριζε σε διάστημα τριών ετών, σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο της ανόδου του Μασκ από μια νεοσύστατη εταιρεία λογισμικού σε επιχειρηματία που πουλούσε πυραύλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στη συνέχεια σε ακόλουθο του Maga.

«Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι η ιστορία του Μασκ δεν ήταν μια νέα τεχνολογική ιστορία», είπε ο Gibney. «Αλλά η ιστορία του είναι η ιστορία ενός παλιού κρασιού σε ένα καινούργιο μπουκάλι. Η ιστορία του αποδεικνύεται ότι είναι η ιστορία του ανθρώπου με αυτοπεποίθηση, του αγοραπωλητή μετοχών. Ο πλούτος και η δύναμή του προέρχονται από την αύξηση της τιμής των μετοχών».

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