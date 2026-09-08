«If Love Should Die»: Η Renate Reinsve θα ενσαρκώσει τη Mary Wollstonecraft στη νέα ταινία της Mia Hansen-Løve (video)

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Η νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve) θα πρωταγωνιστήσει ως ως Μαίρη Γουόλστονκραφτ (Mary Wollstonecraft) στο νέο ατμοσφαιρικό δράμα εποχής «If Love Should Die», της Μία Χάνσεν-Λόβε (Mia Hansen-Løve).

Η Goodfellas ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις ενόψει του Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF), όπου το φιλμ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της αγοράς, σύμφωνα με το Deadline.

Renate Reinsve, Johnny Flynn & Vicky Krieps Set For Mia Hansen-Løve’s Mary Wollstonecraft Picture 'If Love Should Die' As Goodfellas Boards Sales – TIFF https://t.co/oWzC05Cb33 — Deadline (@DEADLINE) September 7, 2026

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Τζόνι Φλιν (Johnny Flynn) και Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), ενώ συμμετέχουν οι Τσάρλι Kέλι (Charlie Kelly), Γουίλ Κιν (Will Keen), Τομ Στάριτζ (Tom Sturridge) και Τζέιν Μπίβερ (Jane Beever).

Η δημοφιλής ηθοποιός αναλαμβάνει τον νέο ρόλο της μετά τη συνεργασία της με τον Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) στο «Fjord» του Κριστιάν Μουντζίου (Cristian Mungiu). Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2026 και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη σεζόν των βραβείων, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή περυσινή πορεία της Ρέινσβε με το «Sentimental Value», το οποίο τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Το «If Love Should Die», που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2024, εστιάζει στα τελευταία 12 και πλέον καθοριστικά χρόνια της ζωής της Mary Wollstonecraft, της σπουδαίας αγγλίδας συγγραφέα, φιλοσόφου και πρωτοπόρου των γυναικείων δικαιωμάτων του 18ου αιώνα, η οποία ήταν επίσης μητέρα της δημιουργού του «Φρανκενστάιν», Μέρι Σέλεϊ (Mary Shelley).

Τοποθετημένη στην Αγγλία των παραμονών της Γαλλικής Επανάστασης, η ταινία ακολουθεί τη νεαρή, άπορη και μόνη τότε Wollstonecraft να χαράζει μία τολμηρή πορεία μέσα από τα ιδεώδη του Διαφωτισμού. Όταν χάνει τη δουλειά της ως γκουβερνάντα, παίρνει την απόφαση να βγάλει το ψωμί της αποκλειστικά από την πένα της.

«Είναι μία τεράστια πρόκληση να μεταφέρω τη Mary Wollstonecraft στην οθόνη για πρώτη φορά. Είμαι, επίσης, πολύ χαρούμενη που με υποστηρίζει μία τόσο ταλαντούχα και αφοσιωμένη ομάδα και, πάνω απ’ όλα, που μοιράζομαι αυτήν την περιπέτεια με την υπέροχη Ρενάτε Ρέινσβε», δήλωσε η Χάνσεν-Λόβε, η οποία έχει στο πλευρό της την πολυβραβευμένη διευθύντρια φωτογραφίας Κλερ Ματόν (Claire Mathon), τη μοντέρ Μαριόν Μονιέ (Marion Monnier), τη σκηνογράφο Μέλα Μέλακ (Mela Melak) και την ενδυματολόγο Λουίζ Στάντον (Louise Stanton).

Η ταινία αποτελεί ευρωπαϊκή συμπαραγωγή Ιρλανδίας, Γαλλίας, Νορβηγίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με τη στήριξη των Anonymous Content και RT Features. Η Anonymous Content συνδιαχειρίζεται τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ μαζί με τη CAA Media Finance, ενώ η MUBI συμμετέχει στην παραγωγή και τη συγχρηματοδότηση μαζί με την Arte France Cinéma.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα και θα πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται το 2027, με πιθανή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

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