Ο κουτοπόνηρος ελιγμός Κασιδιάρη για να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι

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Επανεμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες τα πολιτικά σενάρια για τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη, καθώς στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται και κάποιοι έχουν αγωνία εάν και πώς θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική.

Βλέπετε, η καταδίκη δεν τον αποθάρρυνε, αλλά το πιο δυσάρεστο είναι ότι δεν αποθάρρυνε ούτε ένα αμετανόητο κομμάτι της Ακροδεξιάς, που φαντασιώνεται ότι θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα ό,τι γίνεται στη Γερμανία με την AfD των ναζιστών.

Τι κυκλοφορεί, λοιπόν; Ότι το άλλοτε δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου, με τη σβάστικα σε τατουάζ, θα κάνει, λέει, κάτι σαν «πολιτικό οργανισμό», που δεν θα είναι μεν κόμμα, αλλά θα… οργανώνει και θα καθοδηγεί τις δυνάμεις του προς κάποια κατεύθυνση – μάλλον ετοιμάζουν ένα «όχημα» που θα μπορεί να περάσει κάτω από το ραντάρ του Αρείου Πάγου, ώστε να μην ακυρωθεί η συμμετοχή του στις εκλογές, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές. Πάντως, αυτή η πληροφορία, ότι ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη έκανε ή θα κάνει αίτηση για ίδρυση κόμματος και έτσι αυτό θα είναι το «όχημα», διαψεύδεται από ανθρώπους που έχουν μία κάποια εικόνα των όσων γίνονται στον χώρο.

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