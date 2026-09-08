search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 18:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 15:35

Ο κουτοπόνηρος ελιγμός Κασιδιάρη για να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι

08.09.2026 15:35
ilias-kasidiaris

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επανεμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες τα πολιτικά σενάρια για τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη, καθώς στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται και κάποιοι έχουν αγωνία εάν και πώς θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική.

Βλέπετε, η καταδίκη δεν τον αποθάρρυνε, αλλά το πιο δυσάρεστο είναι ότι δεν αποθάρρυνε ούτε ένα αμετανόητο κομμάτι της Ακροδεξιάς, που φαντασιώνεται ότι θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα ό,τι γίνεται στη Γερμανία με την AfD των ναζιστών.

Τι κυκλοφορεί, λοιπόν; Ότι το άλλοτε δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου, με τη σβάστικα σε τατουάζ, θα κάνει, λέει, κάτι σαν «πολιτικό οργανισμό», που δεν θα είναι μεν κόμμα, αλλά θα… οργανώνει και θα καθοδηγεί τις δυνάμεις του προς κάποια κατεύθυνση – μάλλον ετοιμάζουν ένα «όχημα» που θα μπορεί να περάσει κάτω από το ραντάρ του Αρείου Πάγου, ώστε να μην ακυρωθεί η συμμετοχή του στις εκλογές, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές. Πάντως, αυτή η πληροφορία, ότι ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη έκανε ή θα κάνει αίτηση για ίδρυση κόμματος και έτσι αυτό θα είναι το «όχημα», διαψεύδεται από ανθρώπους που έχουν μία κάποια εικόνα των όσων γίνονται στον χώρο.

Διαβάστε επίσης

Υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά ο γιος του Ανδρέα Λεντάκη;

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

Γιατί αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου πιλότου Δημήτρη Πέτρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
geely_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely E2 κατακτά την κορυφαία διάκριση ασφάλειας στα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026 (photos)

merkel cdu – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένη η Μέρκελ για τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

putin_trump_2608_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών στη Μόσχα – «Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

trimeris el alamein – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

REGY, Κυπριακό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο της Κοινής Διακήρυξης της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Gatwick-Airport
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας: Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε πτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 18:07
geely_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely E2 κατακτά την κορυφαία διάκριση ασφάλειας στα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026 (photos)

merkel cdu – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένη η Μέρκελ για τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

putin_trump_2608_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών στη Μόσχα – «Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

1 / 3