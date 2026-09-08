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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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08.09.2026 14:27

Υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά ο γιος του Ανδρέα Λεντάκη;

08.09.2026 14:27
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Ανάμεσα στα πολλά και αξιοσημείωτα ονόματα που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο (και το προσκήνιο τώρα τελευταία) για τα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά είναι και αυτό του Κωνσταντίνου Λεντάκη, γιου του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Ανδρέα Λεντάκη.

Βέβαια, η σχέση δεν προέκυψε τώρα. Ο Κωνσταντίνος Λεντάκης, διετέλεσε το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αρχικά του Δημήτρη Αβραμόπουλου και στη συνέχεια του Νίκου Δένδια.

Ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης, αποχωρώντας το 1993 από τον Συνασπισμό,  προσχώρησε στη νεοσύστατη Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά και στις εκλογές του Οκτωβρίου (τον ίδιο χρόνο) εξελέγη με τα ψηφοδέλτιά της βουλευτής Β΄ Αθηνών.

Άρα η πολιτική σχέση είναι διαχρονική και οι πληροφορίες λένε ότι το σενάριο της υποψηφιότητας είναι υπαρκτό αν όχι σίγουρο.

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