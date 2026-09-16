Επανήλθε ο Κουτσούμπας με τη viral ατάκα του: «Αυτοί είστε», είπε σε Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη

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Καιρό είχαμε να την ακούσουμε και κάπως… ανησυχήσαμε.

Ο λόγος για την… διάσημη ατάκα του Δημήτρη Κουτσούμπα «αυτοί είστε», η οποία επανήλθε στα χείλη του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, σε μια αναφορά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Οι σοβαρότερες υποχρεώσεις που είχα μου βγήκαν σε καλό, γιατί μιλάω από τους τελευταίους και βέβαια έχοντας απολαύσει, όχι μέσα από την αίθουσα φυσικά, και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι’ αυτό προφανώς έκαναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν αλλά δεν τους βγήκε.

Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει “Αλλά αυτοί είστε”.

Είπε ο Κουτσούμπας και… έγραψε για άλλη μια φορά.

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