Πινγκ-πονγκ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για Φλωρίδη κι εκλογικό δίλημμα: «Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν» (videos)

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Να ανακαλέσει όσα υποστήριξε στην ομιλία του μιλώντας για δίλημμα «Μητσοτάκη-Ερντογάν», κάλεσε ο πρωθυπουργός τον Νίκο Ανδρουλάκη, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να του απαντήσει.

«Είπατε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς ως εθνικά επικίνδυνο, είπατε ότι το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι. Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας , Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου» είπε αρχικώς.

Και πρόσθεσε πως αν ο Νίκος Ανδρουλάκης υπονοεί ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά οφέλη» τότε «αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη».

«Εγώ», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μη μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση, δείχνει βαθιά ανευθυνότητα, σας ζητώ στη δευτερολογία σας να ανακαλέσετε».

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Εκλαμβάνω όσα είπατε, ως πρόσκληση στον Φλωρίδη να παραιτηθεί»

«Όσο για τον κ. Φλωρίδη», στον οποίο είχε αναφερθεί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός ανέφερε σε ειρωνικό τόνο «μια ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση».

Απαντώντας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε λέγοντας πως ο πρωθυπουργός έχει «υποκριτικό ταλέντο» γιατί «μιλούσε και απαντούσε στον κ. Φλωρίδη και κοιτούσε εμένα». Και εξήγησε ότι ο ίδιος επικαλέστηκε το δίλημμα που έθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνοντας «ότι αν υπάρχει ακυβερνησία θα κάνουν ντου οι απέναντι» αλλά, είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Μητσοτακης ζητά «να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ, κι όχι αυτός που το είπε». «Έχει κάποιο όριο η φαιδρότητα;» διερωτήθηκε. Και συνέχισε κάνοντας την ερμηνεία πως στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός απευθυνόταν στον Γιώργο Φλωρίδη:

«Εγώ εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κ. Φλωρίδη για παραίτηση, ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, αλλά τον κ. Φλωρίδη. Αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα και έβαλε τέτοια διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική κουλτούρα είναι ο στενός σας συνεργάτης».

Απαντώντας και στο επιχείρημα Μητσοτάκη ότι στο παρελθόν η ΝΔ έχει ψηφίσει σε συνταγματική αναθεώρηση άρθρα που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε τονίζοντας πως η σύγκριση είναι με τη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Υπό αυτή την έννοια, σημείωσε πως οι δυο τους έχουν διαφορετικές διαδρομές: «Εγώ παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για σώσω τους συνεργάτες μου δεν το ‘κανα.

Εγώ στο Μαξίμου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σ όλη την Ελλάδα δεν έβαλα.

Έχουμε άλλη διαδρομή.

Μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα, τα ‘χετε κάνει όλα και μάλιστα ό,τι καταγγέλλετε το κάνατε θέλετε να το ξανα κάνετε, γιατί ζητάτε τρίτη θητεία».

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην κοστολόγηση των προγραμμάτων λέγοντας πως το 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγγειλε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς και την μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ αλλά μετά τις εκλογές δεν έκανε τίποτα.

«Εσείς που δεν είστε λαϊκιστές», σημείωσε «και είπατε ότι καταργώ το νόμο Κατρούγκαλου και κάνω 22 % τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και 11% τον χαμηλό πόσο κόστιζε; Όσο όλο τα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των δύο συντελεστών, για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει αι τι κάνατε μετά».

Στο σημείο αυτό πέταξε και καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα: «Ο λόγος που σας ψήφισαν έχει ξαναεμφανιστεί, αλλά να ξέρετε δε θα συγκριθείτε μ αυτόν, με μας θα συγκριθείτε αυτή τη φορά.

Όσο κι αν προσπαθείτε, θέλετε βαρβάρους, οι βαρβάροι δεν υπάρχουν πια υπάρχει το ΠΑΣΟΚ».

Μετά την ομιλία του, ο Ανδρουλάκης κάλεσε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα 111 της Βουλής.

Ανδρουλάκης: «Επενδύετε στον φόβο και όχι στην ελπίδα»

Νωρίτερα, επικαλούμενος τις πρόσφατες δηλώσεις Φλωρίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρωτολογία του κατηγόρησε ουσιαστικά τον πρωθυπουργό για αναβάθμιση του εκλογικού διλήμματος από «Μητσοτάκης ή χάος» σε «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». «Συγκινητική προσπάθεια», είπε ειρωνικά «θέλουν να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε».

«Από Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας στον Γ. Φλωρίδη πως είναι σα να λέει πως «οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα». «Οι εκλογές είναι εκλογές, θα χουμε προεκλογική περίοδο, θα έχουμε διερευνητικές εκλογές. Δεν πρέπει να ‘χουμε εκλογές; Τι είδους εντολές είναι αυτές από τον υπουργό Δικαιοσύνης;. Και αντί να τον εγκαλέσετε του είπατε και μπράβο και τον ανακηρύξατε κι υποψήφιο Α’ Θεσσαλονίκης».

Και στη συνέχεια, ανέφερε πως από το «Μητσοτάκης ή Ερνογάν», σήμερα ο πρωθυπουργός μίλησε για «ελπίδα ή περιπέτεια» όπου «ελπίδα» υπονοείται πως είναι η ΝΔ. Κι αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδόμησε με παράθεση παραδειγμάτων τα περί «ελπίδας», κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους τον πρωθυπουργό ότι «επενδύει στον φόβο» και όχι στην ελπίδα.

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