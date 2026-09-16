Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: «Έχουμε εφεδρείες για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων»

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών στα καύσιμα.

Ο αρμόδιος υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο παροχής προεκλογικών μέτρων ή πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

Παράλληλα, αναζητούνται ευρωπαϊκές λύσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ενώ απορρίφθηκε το ενδεχόμενο οριζόντιας μείωσης φόρων ή επαναφοράς έκτακτης εισφοράς στα διυλιστήρια.

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ενδιαφέρον παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ανόδου στις τιμές καυσίμων και ενέργειας, έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παράλληλα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα, μιλώντας με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, καθώς η ενεργειακή κρίση, όπως είπε, είναι ένα ζήτημα που «αφορά όλες τις χώρες».

Επίσης, έκλεισε τη συζήτηση για παροχή προεκλογικών μέτρων, αλλά και για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενόψει ενός πιθανού δύσκολου χειμώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το νόημα είναι να «κρατάς πιο σταθερά το τιμόνι στις δυσκολίες».

«Είχα πολύ ουσιαστικές συναντήσεις, τελείως διαφορετικό να επισκέπτεται κανείς το Βερολίνο σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Πήγα με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, για όλα τα θέματα της ατζέντας, όπως το ενεργειακό. Θα έχουμε Eurogroup στο Δουβλίνο στο τέλος της εβδομάδας. Αναζητούνται ευρωπαϊκές λύσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα. Οι επενδύσεις στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις, την αποθήκευση, που θα μειώσει το κόστος της ενέργειας κατά 30%, αφορά το μέλλον, αλλά αποτελεί ουσιαστική στήριξη μέσα στον χρόνο», απάντησε ερωτηθείς για την επίσκεψη στη Γερμανία και τη συνάντηση με τον καγκελάριο Μερτς, αλλά και τον ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ:

«Case study η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία»

Στην ερώτηση «τι μπορεί να πάρει η Γερμανία από το παράδειγμα της Ελλάδας, καθώς πριν από 10 χρόνια, αν έλεγε κανείς ότι η Γερμανία θα είχε σοβαρότερα προβλήματα από την Ελλάδα, δεν θα τον έπαιρναν στα σοβαρά», ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε πως δέχθηκε παρόμοια ερώτηση και από τη «Handelsblatt».

Τόνισε πως «δεν μου αρέσει ο όρος μαθήματα», αναφέροντας πως «πρέπει να εμπνεόμαστε ο ένας από τον άλλον». «Αν κάνεις κάποιες δύσκολες επιλογές, πώς μπορεί να κερδίσει μια οικονομία και μια κοινωνία, αυτό είναι το μάθημα για εμάς», σημείωσε, αναφερόμενος στο ιστορικό χαμηλό στην ανεργία στη χώρα μας, στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας και στο ύψος του δημόσιου χρέους.

«Όλες οι χώρες έχουν προβλήματα, αλλά έχουμε και κατακτήσεις, η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο, αλλά έχει και πολύ δρόμο μπροστά της».

«Στη Γερμανία υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που ζητούνται να γίνουν, η Ελλάδα είναι πολύ ενδιαφέρον case study», πρόσθεσε.

«Η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες»

Για τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ενέργεια, τόνισε πως η ενεργειακή κρίση συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ αυξάνει το κόστος και για τις επιχειρήσεις.

«800 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί για τη στήριξη των πολιτών, συνεχίζουμε να επιδοτούμε το diesel», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «είναι πολλές οι συσκέψεις που γίνονται, είμαστε πάνω από το πρόβλημα, γι’ αυτό κρατήσαμε δημοσιονομικές εφεδρείες, στο χέρι μας είναι η απάντηση στην κρίση, όχι η δημιουργία της κρίσης. Η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες, που, αν συγκριθεί με άλλες, καθιστά σαφές ότι είμαστε σε άλλη θέση και μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, είπε πως πρόκειται για εξωγενή πίεση και είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, που θα απασχολήσει και τη σύνοδο του Eurogroup στο τέλος της εβδομάδας.

Ερωτηθείς για το αν πρέπει να υπάρξει ενιαία αντίδραση της Ευρώπης και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, είπε πως «υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση που υπήρξε την άνοιξη από τα 800 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως σήμερα δεν θα είχαμε εφεδρείες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και τι κάνουμε. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο 2,2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ, δεν λύνει όλα τα θέματα, αλλά θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη».

Για τη λήψη επιμέρους μέτρων, υπενθύμισε πως «και τώρα επιδοτείται το diesel». «Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα», σημείωσε, ενώ δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση για επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο diesel, με δεδομένη τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Ερωτηθείς για την έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια, είπε πως «δεν πρόκειται να υπάρξει επαναφορά», καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία των χωρών. «Όλα αυτά σταθμίζονται. Δεν βρίσκεται τώρα με ένταση στο τραπέζι των μέτρων που εξετάζουμε», δήλωσε.

Για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ

Ως προς το αν η μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ είναι στο τραπέζι, είπε πως «η επιδότηση στο diesel στην αντλία έχει αντίστοιχο χαρακτήρα. Τον κόσμο τον νοιάζει η χαμηλότερη τιμή. Γενικά, είναι αντίθετη στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική η οριζόντια μείωση φόρων. Επιδιώξαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντεπεξέλθει καλύτερα στις πιέσεις και αυτό θα κάνουμε».

«Τις ”εφεδρείες” θα τις καταλάβει η κοινωνία;», ήταν η επόμενη ερώτηση, με τον κ. Πιερρακάκη να απαντά: «Ακούω κριτική για τη ΔΕΘ. Θεωρώ ότι υποτιμά ότι για κάποιους συνταξιούχους τα χρήματα που δίνονται είναι σαν 13η σύνταξη, υπάρχει ο μηδενισμός φόρου για τρίτεκνο, για τον αγρότη. Συνομιλώ με πολύ κόσμο και υπάρχει κόσμος για τον οποίο επιλύονται προβλήματα. Δεν λύνονται τα προβλήματα για όλους, αλλά η απάντηση της κυβέρνησης είναι τα πράγματα να είναι κάθε χρόνο λίγο καλύτερα και να στηρίζουμε το εισόδημα των πολιτών».

Για ένα νέο πακέτο μέτρων πριν από τις εκλογές, ήταν σαφής πως «δεν είναι αυτή η λογική μας». «Είναι μια λογική προεκλογικών μέτρων, όχι με τη χρονική έννοια. Να κάνεις μέτρα δαπανών πριν από την ψήφο. Είναι μια λογική ανταποδοτικής ψήφου. Αυτό είναι τελείως λάθος, υποτιμά τη χώρα και τον πολίτη. Δεν δούλεψε και ποτέ κάτι τέτοιο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ο κόσμος δεν ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τέτοιου είδους επιλογές, είναι σπουδαίο πράγμα ο προγραμματισμός, το να ξέρεις ότι τα μέτρα που λες θα εφαρμοστούν και πως αυτά είναι τα χρήματα που λελογισμένα και σταθμισμένα επιστρέφονται στην κοινωνία. Αν κάνουμε zoom out, είμαστε στη δεύτερη θητεία και η ΝΔ έχει παραπάνω από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, δεν έχει ξανασυμβεί», σημείωσε, αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό.

Για το αν είναι «δύσκολος» χειμώνας αυτός που έρχεται και το ενδεχόμενο να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές: «Το έχει πει ο πρωθυπουργός. Ο κόσμος, όταν βλέπει πρόωρες εκλογές, εκτός αν υπάρχει κάποιο βαρύ γεγονός, θεωρεί ότι γίνεται προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος. Ο κόσμος εκτιμά το αν ο άλλος είναι σοβαρός, να κρατά σταθερά το τιμόνι της χώρας. Στις δυσκολίες, εκεί κρατάς το τιμόνι ακόμα πιο γερά», είπε μεταξύ άλλων.

«Μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα»

Για το υψηλότερο δημόσιο χρέος, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή κρίση και αν όλα αυτά θυμίζουν κρίση του 2008, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν ασπάστηκε αυτή την άποψη.

«Υπάρχει πολύ ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στον χώρο της AI, ενδεχομένως επιδρά στις αγορές ομολόγων, αλλά παρατηρούμε όλοι το φαινόμενο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε το δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται ταχύτερα από όλον τον υπόλοιπο κόσμο και οι αποδόσεις των ομολόγων μας είναι καλύτερες από 4 από τις 7 χώρες του G7. Οι αγορές ομολόγων αφορούν το 2008. Μας προβληματίζει μια κλιμάκωση στις αγορές ομολόγων, αλλά δεν είμαστε σε εκείνο το σημείο. Αυτοί οι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν τότε, όπως ο ESM στην υπαρξιακή για την Ελλάδα κρίση χρέους, είναι δίχτυ ασφαλείας, δεν είναι η κεντρική πολιτική. Κεντρική πολιτική είναι οι δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών. Μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα, παρά τα πολλά εξωγενή προβλήματα, στα οποία προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε κάθε πολίτη», τόνισε.

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