Μαρινάκης για τις τιμές των καυσίμων: Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο – Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα

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Δεν θα υπάρξουν αποφάσεις σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στη σημερινή άτυπη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τις συνέπειες που έχει στην οικονομία και στο… πορτοφόλι των νοικοκυριών.

Μιλώντας στον ρ/σ Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξήγησε ότι «αποφάσεις είχαμε για τον Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε τη δυνατότητα, στο μέτρο του λογικού και του εφικτού, με πρώτο τον πρωθυπουργό, να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθροιστικά τα τελευταία χρόνια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την άλλη, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της για μείωση του ΕΦΚ, λέγοντας ότι «ακόμα και αν μειώναμε το φόρο αυτό στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ, που είναι κατά 10 λεπτά, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα μήνα και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο», σημειώνοντας ότι «όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πουν για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος, αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες και δεύτερον που θα βρούμε ακόμα και αυτό να κάναμε μόνο του ως μέτρο είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Συνολικά για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «όλα τα μέτρα, ως βασική στόχευση έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών που είναι για εμένα η μόνη συνταγή η οποία μπορεί να περιορίσει, εγώ δεν λέω να εξαφανίσει – δεν υπάρχει κυβέρνηση που έχει εξαφανίσει ποτέ την ακρίβεια στην ιστορία – αλλά να περιορίσει την ακρίβεια. […] Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της στήριξης των πολιτών, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «η οικονομία που έχουμε επί των ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνονται οι συνέπειες των κρίσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το ‘26 δεν είναι επειδή φύτρωσαν δύο “λεφτόδεντρα” ακόμα, του κ. Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, το “τα βρήκαμε τα λεφτά”. Το ότι έχουμε ακόμα παραπάνω από 100 και ίσως φτάσουμε και στα 200 (σ.σ. εκατ. ευρώ)».

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