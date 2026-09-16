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16.09.2026 10:17

Πλεύρης για γιατρούς Μαζωνάκη: «Είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;»

16.09.2026 10:17
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Στη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον έναν από τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε εκ νέου ο Θάνος Πλεύρης γιατί, όπως είπε, «έχει αναπτυχθεί μια θεωρία συνωμοσίας επειδή κάναμε χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συμμετείχε, εγώ, ο Γιώργος Πατούλης και ο Βασίλης Κικίλιας».

«Τον κ. Θεοδωρόπουλο τον γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Τον επισκέφθηκα μεταξύ άλλων, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία γιατί οι τιμές του αίματός μου ήταν απαγορευτικές, μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή με σκευάσματα τελείως του εμπορίου και η θεραπεία έτυχε της έγκρισης και της γιατρού που με παρακολουθούσε» είπε στην ΕΡΤ ο Θ. Πλεύρης.

Προσέθεσε, δε, ότι «διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι δύο γιατροί – σε χρονικό σημείο που είχε βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον γιατρό που τον γνώριζα, όπως θεωρώ ότι αυτονόητα θα έκανε κάποιος που γνωρίζει κάποιον, δεν το σήκωσε, μου γύρισε την κλήση και μου είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το επίμαχο τηλεφώνημα και για το τι ήθελε να συζητήσει με τον γιατρό, ο Θ. Πλεύρης απάντησε ότι «αν είχατε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζατε και ακούγατε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του, είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;».

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