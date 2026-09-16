Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί οι δύο γιατροί κατηγορούν το ΕΚΑΒ – Καταπέλτης ο πρόεδρος των εργαζομένων, διάψευση από τη διοίκηση

Takeaways by to pontiki AI Μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπαράθεση σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδρασαν πλημμελώς, διακόπτοντας την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποιώντας καρέκλα αντί για φορείο κατά τη μεταφορά.

Το ΕΚΑΒ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι οι διασώστες βρήκαν τον ασθενή σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής και ασυστολίας, ενώ η χρήση καρέκλας επιβλήθηκε λόγω των περιορισμένων χωροταξικών συνθηκών του ιατρείου.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν ότι ο ασθενής ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή τους, εγείροντας ερωτήματα για τις ιατρικές ενέργειες που προηγήθηκαν.

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να αξιοποιήσει ψηφιακά δεδομένα από τον εξοπλισμό του ιατρείου για να αποσαφηνιστεί η χρονική ακολουθία των γεγονότων.

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Μια σκληρή μάχη για το ποιος έχει την ευθύνη για τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών και όσα υποστήριξαν στις πολύωρες απολογίες τους.

Και μέσα από τις απολογίες τους φαίνεται να διαμορφώνεται ένας σαφής άξονας της υπερασπιστικής τους γραμμής: η απόπειρα να μετατοπιστεί το βάρος όσων συνέβησαν προς το ΕΚΑΒ και τους διασώστες που έφθασαν στο ιατρείο.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και έχουν κάθε δικαίωμα να προβάλλουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους. Ωστόσο, οι αιτιάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προκαλούν πλέον οργισμένες αντιδράσεις από τους εργαζομένους, οι οποίοι περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για όσα αντίκρισαν όταν μπήκαν στο ιατρείο.

Και κυρίως θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα: σε ποια κατάσταση βρισκόταν ήδη ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφθασε το ασθενοφόρο;

Γιατί «δείχνουν» τώρα το ΕΚΑΒ

Στις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί φέρονται να υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι κατά την άφιξη των διασωστών διακόπηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ έθεσαν ζήτημα και για τη μεταφορά του Μαζωνάκη με καρέκλα αντί για φορείο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υπερασπιστική τους θέση. Εάν αποδεικνυόταν ότι μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ έγιναν ενέργειες ή παραλείψεις που επηρέασαν την έκβαση του περιστατικού, τότε θα δημιουργούνταν ένα διαφορετικό πεδίο ως προς την αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα σε όσα είχαν προηγηθεί στο ιατρείο και στον θάνατο του τραγουδιστή.

Με απλά λόγια, η συζήτηση δεν θα αφορούσε πλέον αποκλειστικά το τι συνέβη πριν φθάσει το ασθενοφόρο, αλλά και το τι συνέβη μετά.

Μόνο που από την πλευρά του ΕΚΑΒ έρχεται μια απάντηση που αμφισβητεί στον πυρήνα της αυτή την εκδοχή.

Το ΕΚΑΒ διαψεύδει τους ισχυρισμούς των προφυλακισμένων γιατρών – «Βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία»

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε το ΕΚΑΒ, με αφορμή αναφορές που αφορούν την ανταπόκριση των διασωστών και κυρίως τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων γιατρών περί πλημμελούς αντιμετώπισης του περιστατικού από τους διασώστες.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο εντός πέντε λεπτών από την κλήση.

Όπως αναφέρεται, οι διασώστες διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, μεταξύ άλλων απινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου.

Κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί για πόσο χρονικό διάστημα είχε ήδη περιέλθει σε αυτή την κατάσταση.

Οι διασώστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ στο σημείο, πριν από την έναρξη της διακομιδής. Παράλληλα, έγινε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού και χορηγήθηκε οξυγόνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Τι λέει το ΕΚΑΒ για το φορείο – Συνεχίστηκε κανονικά η ΚΑΡΠΑ κατά την διακομιδή

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΕΚΑΒ στον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο δεν διέθετε φορείο, τον οποίο χαρακτηρίζει ανακριβή.

Όπως διευκρινίζεται, το φορείο αποτελεί βασικό εξοπλισμό όλων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση του ασθενούς από το Παθολογικό Ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο, λόγω των χωροταξικών συνθηκών.

Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής σκάλας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση του φορείου.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου.

Το ΕΚΑΒ επισημαίνει ακόμη ότι η χρήση της καρέκλας δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι διαδικασίες αναζωογόνησης, καθώς αυτές καθορίζονται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Μετά την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενημερωθεί και τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το ΕΚΑΒ υπογραμμίζει ότι δεν τοποθετείται επί των ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας, σημειώνει ωστόσο ότι οφείλει να αποκαθιστά αναφορές που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σχετικά με την επιχειρησιακή ανταπόκριση, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και τις ενέργειες των διασωστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα αναφορές που αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.

Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».

Καταπέλτης στο topontiki.gr: «Τον βρήκαν ήδη νεκρό και καθισμένο σε καρέκλα»

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας αποκλειστικά στο topontiki.gr, είναι κατηγορηματικός για την εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες.

«Οι διασώστες τον βρήκαν νεκρό, καθισμένο στην καρέκλα», αναφέρει.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς επειδή απαντά στον ισχυρισμό σχετικά με την καρέκλα: σύμφωνα με την πλευρά του ΕΚΑΒ, δεν ήταν οι διασώστες εκείνοι που έβαλαν τον Μαζωνάκη στην καρέκλα – τον βρήκαν ήδη εκεί όταν έφθασαν.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος υποστηρίζει ακόμη ότι το ασθενοφόρο έφθασε στο ιατρείο σε περίπου τρία λεπτά και ότι το πλήρωμα ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Και αυτό μεταφέρει αναπόφευκτα τη συζήτηση πίσω στο χρονικό διάστημα πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τα κρίσιμα λεπτά πριν φτάσουν οι διασώστες

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος των εργαζομένων, όταν οι διασώστες προσπάθησαν να πληροφορηθούν ποια ακριβώς θεραπεία είχε προηγηθεί, δεν έλαβαν σαφείς απαντήσεις.

Αντίστοιχα ερωτήματα, όπως υποστηρίζει, υπήρξαν και σχετικά με το εάν είχε χορηγηθεί αδρεναλίνη, ενώ ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον απινιδωτή του ιατρείου, ο οποίος, κατά την πλευρά του ΕΚΑΒ, δεν λειτουργούσε.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαθιόπουλος έχει μάλιστα επισημάνει ότι, εάν ο απινιδωτής λειτουργούσε, ενδεχομένως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική – μια εκτίμηση που προφανώς δεν μπορεί από μόνη της να απαντήσει στο τι θα είχε συμβεί, αλλά αναδεικνύει τη σημασία της διερεύνησης των συνθηκών που επικρατούσαν στο ιατρείο.

Οι διασώστες, σύμφωνα με την περιγραφή του ΕΚΑΒ, πραγματοποίησαν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ και, αφού διαπιστώθηκε ότι ο Μαζωνάκης παρέμενε ασύστολος και παρουσίαζε μυδρίαση, προχώρησαν στη διακομιδή του με υποστήριξη οξυγόνου και αερισμό.

Το μηχάνημα που μπορεί να «μιλήσει»

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτούν πλέον τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία εξετάζουν οι Αρχές.

Το μηχάνημα φέρεται να έχει καταγράψει στοιχεία από τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη και ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύσταση της χρονικής ακολουθίας: πότε άρχισε η επιδείνωση, τι ακριβώς συνέβη και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι την κλήση και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Αυτά είναι τελικά και τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν απαντήσεις πολύ πιο ασφαλείς από την αντιπαράθεση των δύο πλευρών.

Η προσπάθεια μετακύλισης και τα ερωτήματα που επιστρέφουν στους γιατρούς

Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από πολύωρες απολογίες. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

Ωστόσο, η επιλογή τους να θέσουν στο επίκεντρο τη συμπεριφορά του ΕΚΑΒ δημιουργεί πλέον μια μετωπική σύγκρουση με τους ανθρώπους που παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Και η απάντηση των εργαζομένων είναι σαφής: όταν έφθασαν, όπως υποστηρίζουν, ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός και βρισκόταν ήδη καθισμένος σε καρέκλα.

Γι’ αυτό και η προσπάθεια μεταφοράς της συζήτησης στο τι έκανε το ΕΚΑΒ μετά την άφιξή του δεν εξαφανίζει τα βασικά ερωτήματα. Αντιθέτως, τα επαναφέρει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα:

Τι είχε συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσα στο ιατρείο; Πότε έγινε αντιληπτή η κρισιμότητα της κατάστασης; Τι ακριβώς ιατρικές ενέργειες έγιναν; Λειτουργούσε ο απαραίτητος εξοπλισμός; Και σε ποιο χρονικό σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ;

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται πλέον να απαντήσει η δικαστική έρευνα. Και ενδεχομένως τα ηλεκτρονικά δεδομένα, οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα να αποδειχθούν πολύ πιο καθοριστικά από την προσπάθεια της κάθε πλευράς να αποδώσει την ευθύνη στην άλλη.

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