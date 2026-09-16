Hellenic Train: Ταλαιπωρία για επιβάτες αμαξοστοιχίας – Ακινητοποιημένη στο σταθμό Κατερίνης, λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατύ- Λάρισα και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Κατερίνης προχώρησε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα- Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Αθήνα με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

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