Hellenic Train: Ταλαιπωρία για επιβάτες αμαξοστοιχίας – Ακινητοποιημένη στο σταθμό Κατερίνης, λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατύ- Λάρισα και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Κατερίνης προχώρησε η Hellenic Train.
Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα- Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Αθήνα με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Διαβάστε επίσης:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ζευγάρι και το παιδάκι τους – Στο νοσοκομείο και τα 4 άτομα
Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά
Επιβεβαιώνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη ότι συνεργαζόταν με τη Γάκα: «Θεώρησα ότι πρέπει να συμβάλλω με τη μαρτυρία μου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.