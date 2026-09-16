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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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16.09.2026 10:40

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Λήγουν οι γάζες και τα υλικά του; Τι πρέπει να αντικαταστήσεις

16.09.2026 10:40
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credit: unsplash

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Οι γάζες και οι επίδεσμοι δεν μένουν χρήσιμοι για πάντα, ενώ από το 2027 αλλάζουν και οι προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου – Τι πρέπει να ελέγξει κάθε οδηγός

Το φαρμακείο αυτοκινήτου είναι από εκείνα τα αντικείμενα που οι περισσότεροι οδηγοί θυμούνται μόνο όταν το χρειαστούν. Μπορεί να βρίσκεται για χρόνια στο πορτμπαγκάζ, χωρίς κανείς να ελέγξει αν οι γάζες, οι επίδεσμοι και τα υπόλοιπα υλικά εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για χρήση.

Κι όμως, τα υλικά του φαρμακείου έχουν ημερομηνίες λήξης και πρέπει να αντικαθίστανται. Μάλιστα, η νέα ελληνική νομοθεσία είναι πλέον σαφής ως προς αυτό.

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