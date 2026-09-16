Μάγδα Φύσσα για Κασιδιάρη: «Δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου με την αποφυλάκιση ενός φασίστα»

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Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και με την επισήμανση ότι αυτές τις ημέρες επιθυμεί να μιλά πρωτίστως για τον γιο της, Παύλο Φύσσα, τοποθετήθηκε η Μάγδα Φύσσα κατά την έναρξη των εκδηλώσεων του φετινού «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στο Κερατσίνι.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για 13η χρονιά στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε στην αποφυλάκιση Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού, επιλέγοντας ωστόσο να μην επικεντρώσει σε εκείνον την ομιλία της.

«Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες, να μη λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα», είπε, προσθέτοντας ότι ειδικά αυτές τις ημέρες θέλει να μιλά μόνο για το παιδί της.

«Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου»

Η Μάγδα Φύσσα στάθηκε, πάντως, ιδιαίτερα στην υποδοχή που επιφυλάσσεται στην αποφυλάκιση του πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής.

«Το μόνο που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκιση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί;», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια τον θυμό που της προκαλεί αυτή η εικόνα.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε την Τρίτη από τις φυλακές Δομοκού, έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια εγκλεισμού. Είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε 13 χρόνια κάθειρξη ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η αποφυλάκισή του ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

«Αυτές οι μέρες είναι του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα»

Η Μάγδα Φύσσα επέμεινε ότι το επίκεντρο αυτών των ημερών πρέπει να παραμείνει η μνήμη του γιου της και ο αντιφασιστικός αγώνας.

Μιλώντας για τον φετινό Σεπτέμβρη, υπογράμμισε ότι είναι ο πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πολύχρονης δικαστικής διαδικασίας, με την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

«Αυτές οι μέρες είναι του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα», τόνισε, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί ως μητέρα που, μέσα στο πένθος, δεν θα σταματήσει να είναι περήφανη για τον γιο της.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα απέναντι στον φασισμό και στη λήθη, εκφράζοντας την ευχή να μην υποχωρήσουν η αγάπη μπροστά στο μίσος, η μνήμη μπροστά στη λήθη και ο αγώνας μπροστά στην αδιαφορία.

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