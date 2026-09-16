«Τέχνη Ανοίκεια»: Εννέα δημιουργοί απέναντι σε μια κατακερματισμένη πραγματικότητα

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Σε μια εποχή ταραγμένη, με τους πολέμους, τη βία και τις γενοκτονίες να σημαδεύουν τη διεθνή πραγματικότητα, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως αισθητική αναζήτηση, αλλά και ως πράξη αντίστασης.

Με αυτή την αφετηρία, η γκαλερί Θεώρημα συμμετέχει στη Διεθνή Ανεξάρτητη Έκθεση Τέχνης Platforms Project, που πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας την έκθεση «Τέχνη Ανοίκεια».

Η έκθεση συγκεντρώνει εννέα δημιουργούς, οι οποίοι προσεγγίζουν το ανοίκειο και το γκροτέσκο, δίνοντάς τους υλική υπόσταση και αναζητώντας τις διαφορετικές εκφάνσεις τους στο υποσυνείδητο, το κοινωνικό σώμα και τον αστικό χώρο.

Σε καιρούς πολεμικούς και γενοκτόνους, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η «ανοίκεια» τέχνη δεν αποτελεί απλώς μία αισθητική επιλογή. Διεκδικεί τον ρόλο του αντίβαρου απέναντι σε μια κατακερματισμένη πραγματικότητα, επιχειρώντας να μετατρέψει την καλλιτεχνική δημιουργία σε χώρο αμφισβήτησης, προβληματισμού και αντίστασης.

«Τέχνη και Φιλοσοφία»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Platforms Project, η γκαλερί Θεώρημα διοργανώνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 15:45, ομιλία-συζήτηση με τίτλο «Τέχνη και Φιλοσοφία».

Πρόκειται για μια συνομιλία ανάμεσα σε έναν φιλόσοφο και έναν εικαστικό γύρω από τη σχέση της Τέχνης με τη Φιλοσοφία, τα σημεία στα οποία οι δύο χώροι συναντώνται και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να ερμηνεύσουν ή να αμφισβητήσουν την πραγματικότητα.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και ο Γιώργος Διβάρης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Τη συζήτηση συντονίζει η Κλεοπάτρα Λιακοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια της γκαλερί Θεώρημα.

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