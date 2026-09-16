Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από κατάρρευση χρυσωρυχείου, άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, δήλωσαν σήμερα δύο επιζώντες στο AFP, προσθέτοντας ότι πολλοί περισσότεροι αγνοούνται ακόμα κάτω από τα ερείπια.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι άλλοι βρίσκονται ακόμα μέσα», δήλωσε ο Χαΐρ αλ-Σαγέντ Τζαμπάρα, ο οποίος μαζί με άλλους εργαζόμενους του ορυχείου, συμμετείχε σε επιχειρήσεις διάσωσης όλη τη νύχτα μετά την κατάρρευση του ορυχείου Αλ-Ζάρα.

مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة 25 آخرين، جراء انهيار آبار تعدين على الذهب في منجم الزرع بمحلية النهود بولاية غرب كردفان #السودان pic.twitter.com/hI2EcHFZOx — Sudan News أخبار السودان 🇸🇩 (@Sudan_tweet) September 16, 2026

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Sudan'da altın madeni çöktü: En az 60 işçi can verdi https://t.co/BkSe4llOn8 pic.twitter.com/YrV92gOeVB September 16, 2026

Πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους και έχουν ξεκινήσει ένα επικίνδυνο «κυνήγι χρυσού».

Το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού που εξορύσσεται στο Σουδάν προέρχεται από μικρής κλίμακας παράνομα ορυχεία όπως αυτό που κατέρρευσε, όπου τα ατυχήματα είναι συχνά λόγω των επισφαλών εγκαταστάσεων και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας.

🔴رويترز: مقـ ـتل 60 على الأقل جراء انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان#اي_نيوز#م_ع pic.twitter.com/S9Yc6HbNaq September 16, 2026

“Εδώ, τα πηγάδια είναι όλα κοντά το ένα στο άλλο. Αν καταρρεύσει ένα, καταρρέουν και όλα τα άλλα γύρω του», λέει ο Αλ-Αμίν Σουλεϊμάν, ο οποίος εργαζόταν επίσης στο ορυχείο Αλ-Ζάρα χθες Τρίτη.

🔴 BREAKING: A gold mine collapse in Sudan has killed at least 60 people, survivors tell AFP. pic.twitter.com/uZZJqqAsMA — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 16, 2026

«Αυτό συνέβη» την Τρίτη, προσθέτει. «Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 60 πτώματα από τα ερείπια, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι εκεί από χθες. Δεν νομίζω ότι είναι ζωντανοί».

Διαβάστε επίσης:

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τους 21 άξονες της ΕΕ για την επόμενη μέρα – Ο Καναδάς γίνεται «συνδεδεμένος εταίρος»

Μπέρναμ και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη

CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία, πριν τις χτυπήσει το Ιράν