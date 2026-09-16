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16.09.2026 13:11

Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από κατάρρευση χρυσωρυχείου, άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

16.09.2026 13:11
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Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, δήλωσαν σήμερα δύο επιζώντες στο AFP, προσθέτοντας ότι πολλοί περισσότεροι αγνοούνται ακόμα κάτω από τα ερείπια.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι άλλοι βρίσκονται ακόμα μέσα», δήλωσε ο Χαΐρ αλ-Σαγέντ Τζαμπάρα, ο οποίος μαζί με άλλους εργαζόμενους του ορυχείου, συμμετείχε σε επιχειρήσεις διάσωσης όλη τη νύχτα μετά την κατάρρευση του ορυχείου Αλ-Ζάρα.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους και έχουν ξεκινήσει ένα επικίνδυνο «κυνήγι χρυσού».

Το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού που εξορύσσεται στο Σουδάν προέρχεται από μικρής κλίμακας παράνομα ορυχεία όπως αυτό που κατέρρευσε, όπου τα ατυχήματα είναι συχνά λόγω των επισφαλών εγκαταστάσεων και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας.

“Εδώ, τα πηγάδια είναι όλα κοντά το ένα στο άλλο. Αν καταρρεύσει ένα, καταρρέουν και όλα τα άλλα γύρω του», λέει ο Αλ-Αμίν Σουλεϊμάν, ο οποίος εργαζόταν επίσης στο ορυχείο Αλ-Ζάρα χθες Τρίτη.

«Αυτό συνέβη» την Τρίτη, προσθέτει. «Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 60 πτώματα από τα ερείπια, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι εκεί από χθες. Δεν νομίζω ότι είναι ζωντανοί».

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