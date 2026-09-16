Μπέρναμ και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη

Takeaways by to pontiki AI Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες από τον Ιούνιο, συζητώντας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι γεωτρήσεις, οι δύο πλευρές επιδιώκουν τη διατήρηση μιας σχέσης που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Η συνάντηση αποτελεί την πρώτη τους δια ζώσης επαφή, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην ανάγκη εκεχειρίας στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αναμένεται να έχει την πρώτη του δια ζώσης συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times την Τρίτη, το οποίο επικαλείται πηγή, η συνάντηση των δύο ηγετών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το Reuters, πάντως, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα του ο βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός LBC, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι μια δια ζώσης συνάντηση Μπέρναμ και Τραμπ δεν θεωρούνταν βέβαιη, λόγω δυσκολιών στα προγράμματα των δύο ανδρών. Πλέον, ωστόσο, φέρεται ότι το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί.

Δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες από τον Ιούνιο

Οι δύο ηγέτες έχουν ήδη συνομιλήσει τηλεφωνικά δύο φορές από τον Ιούνιο, όταν ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία.

Η πρώτη επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την είσοδο του Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά τη δεύτερη τηλεφωνική τους συνομιλία, την περασμένη εβδομάδα, Μπέρναμ και Τραμπ συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να «συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη εκεχειρίας που θα απέτρεπε και άλλες ανθρώπινες απώλειες» στην Ουκρανία.

Στην ίδια επικοινωνία συζήτησαν και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστεί για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, «υπογραμμίζοντας τη σημασία της λύσης των δύο κρατών, του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και της διασφάλισης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη είναι πιθανό οι δύο ηγέτες να επανέλθουν στις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν

Η επικείμενη συνάντηση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα ότι οι «χώρες του κόσμου» που δεν βοήθησαν στον πόλεμό του με το Ιράν θα πρέπει να «αποζημιώσουν» τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατυπώσει έντονη κριτική εναντίον άλλων χωρών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν προσφέρει επαρκή στήριξη στις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Η συγκεκριμένη σύγκρουση είχε αποτελέσει σημείο τριβής ανάμεσα στον Τραμπ και τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επιτεθεί άμεσα στον Άντι Μπέρναμ για τη δική του στάση απέναντι στη σύγκρουση.

Η σχέση Τραμπ – Μπέρναμ και τα σημεία διαφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διατηρεί «καλή σχέση» με τον Άντι Μπέρναμ.

Παράλληλα, όμως, έχει ασκήσει κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό για τη στάση του σε ζητήματα όπως:

το μεταναστευτικό,

οι γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα.

Όταν ρωτήθηκε τον περασμένο μήνα για τον Μπέρναμ, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Θα δούμε. Δεν πρόκειται να του πω πώς να κυβερνήσει τη χώρα του…».

Από την πλευρά του, σε συνομιλία που είχε τον Ιούλιο με τον Γκάρι Λίνεκερ, ο Άντι Μπέρναμ είχε αναφέρει ότι η σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο θα βασίζεται στον «σεβασμό προς το αξίωμα, τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ».

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