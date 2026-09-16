Οι Βρετανοί τρελάθηκαν: Χωριό της Οξφόρδης ψήφισε… ανεξαρτησία: «Φεύγει» από το Ηνωμένο Βασίλειο για το μεταναστευτικό

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Ένα μικρό χωριό της Οξφόρδης αποφάσισε να «αποσχιστεί» από το Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιώντας ένα ασυνήθιστο δημοψήφισμα, το οποίο ασφαλώς δεν έχει νομική ισχύ, αλλά στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση.

Οι περίπου 350 κάτοικοι του Πίντινγκτον, κοντά στο Μπίσεστερ, κλήθηκαν να ψηφίσουν εάν επιθυμούν το χωριό τους να γίνει… ανεξάρτητο κράτος. Αφορμή αποτέλεσε το σχέδιο του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών να εγκαταστήσει έως και 1.256 άνδρες αιτούντες άσυλο στην πρώην στρατιωτική βάση MoD Bicester, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τον οικισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο, από τις 312 ψήφους, οι 285 ήταν υπέρ της «αποχώρησης» από το Ηνωμένο Βασίλειο, 26 κατά, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. «Είμαστε το Πίντινγκτον, το χωριό που βρυχάται», διακήρυξε η αντιπρόεδρος του συμβουλίου, Σουζάνα Πάρντεν, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα. Το πρωτότυπο δημοψήφισμα και η συντριπτική επικράτηση του «Piddexit» μεταδόθηκαν από το BBC.

Ένα «Piddexit» χωρίς νομική ισχύ, αλλά με πολιτικό μήνυμα

Η ψηφοφορία οργανώθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο και πραγματοποιήθηκε έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού, καθώς το Πίντινγκτον δεν διαθέτει ούτε καταστήματα ούτε παμπ ή καφέ. Η κάλπη έμεινε ανοιχτή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον δεκάδων βρετανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι κάτοικοι γνωρίζουν, βεβαίως, ότι ένα χωριό δεν μπορεί να αποχωρήσει μονομερώς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος τους ήταν να προκαλέσουν πολιτικό θόρυβο και να καταγγείλουν, όπως υποστηρίζουν, την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης για ένα σχέδιο που θα μπορούσε να φέρει στην περιοχή αριθμό αιτούντων άσυλο σχεδόν τετραπλάσιο από τον πληθυσμό του χωριού.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στην έκταση του σχεδίου, στην έλλειψη υποδομών και στη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης από και προς την πρώην στρατιωτική εγκατάσταση. Στα επίσημα έγγραφα επισημαίνεται ότι η πρόσβαση πεζών είναι περιορισμένη και ότι οι μετακινήσεις με τα πόδια δεν συνιστώνται, καθώς ο πλησιέστερος πεζόδρομος βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, δίπλα σε πολυσύχναστο και ανεπαρκώς φωτισμένο δρόμο.

Είχε προηγηθεί, στις 4 Ιουλίου, μια πρώτη τοπική ψηφοφορία, κατά την οποία το 96% τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας. Η επιλογή της ημερομηνίας, ανήμερα της επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών επιμένει ότι η εγκατάσταση θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοεξυπηρετούμενη, με βασικές υπηρεσίες εντός του χώρου και λεωφορεία για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων. Υποστηρίζει επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία, με στόχο την ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των αιτούντων άσυλο.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση ξενοδοχείων για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, στρεφόμενη σε πρώην στρατιωτικές και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η επιλογή αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ το μεταναστευτικό εξελίσσεται σε μία από τις πιο εκρηκτικές πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βρετανία.

Το «Piddexit», επομένως, δεν πρόκειται να αλλάξει τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου. Καταγράφει, όμως, με έναν θεατρικό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο, τη βαθιά δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση και την επικίνδυνη ένταση που έχει αποκτήσει η συζήτηση για το άσυλο στη βρετανική κοινωνία.

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