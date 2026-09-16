«Μαμούθ» προμήθεια όπλων από τον Τραμπ στo Ισραήλ – Το πακέτο των 2,8 δισ. δολαρίων και οι 40.000 βόμβες μεγάλης ισχύος

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την πώληση αμερικανικών πυρομαχικών στο Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει 40.000 βόμβες μεγάλης ισχύος και διατρητικές κεφαλές.

Το πακέτο αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προμήθειες βαρέων όπλων προς τη χώρα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τις απώλειες αμάχων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε την πρόταση στο Κογκρέσο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί τη δυνατότητα να παρακάμψει τις τυχόν αντιδράσεις επικαλούμενος έκτακτες εξουσίες.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τη σταθερή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς το Ισραήλ, παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις και τις διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης στη Γάζα.

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Μία από τις μεγαλύτερες προμήθειες βαρέων πυρομαχικών προς το Ισραήλ προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, με πακέτο 2,8 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει 40.000 βόμβες μεγάλης ισχύος.

Σύμφωνα με τους New York Times και την Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πώληση βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισ. δολαρίων, με το πακέτο να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παραδόσεις αμερικανικών πυρομαχικών προς τον Νετανιάχου και να προωθείται σε μια περίοδο κατά την οποία η υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης προς το Ισραήλ έχει υποχωρήσει.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των 2,8 δισ. δολαρίων

Η συμφωνία προβλέπει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους περίπου 907 κιλών η καθεμία:

20.000 βόμβες MK-84

20.000 βόμβες BLU-117

20.000 διατρητικές κεφαλές I-2000 Penetrator, σχεδιασμένες για πλήγματα σε οχυρωμένες ή υπόγειες εγκαταστάσεις και για πυροδότηση με καθυστέρηση αφού διαπεράσουν χώμα, βράχο ή σκυρόδεμα.

Οι συγκεκριμένες βαριές βόμβες έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις εξαιτίας της μεγάλης ακτίνας έκρηξης και των απωλειών αμάχων.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξένες κυβερνήσεις έχουν επικρίνει τη χρήση τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου πλήγματα με στόχο ακόμη και ένα άτομο έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων αμάχων.

Η έκρηξη βόμβας αυτού του μεγέθους μπορεί να είναι θανατηφόρα σε απόσταση άνω των 305 μέτρων, ενώ μπορεί να δημιουργήσει κρατήρα βάθους έως περίπου 15 μέτρων.

Η συμφωνία στο Κογκρέσο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε πρόσφατα την προτεινόμενη πώληση σε δύο επιτροπές του Κογκρέσου, προκειμένου να εξασφαλίσει την άτυπη έγκρισή τους. Η παραγωγή και παράδοση πυρομαχικών αυτού του μεγέθους συνήθως απαιτεί μήνες ή ακόμη και χρόνια, αν και υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να επιταχύνουν τις αποστολές.

Ακόμη και αν η ηγεσία του Κογκρέσου αντιταχθεί, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μπορεί να επικαλεστεί έκτακτες εξουσίες και να προχωρήσει στην πώληση, παρακάμπτοντας την άτυπη έγκριση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία θα πρέπει να εγκρίνουν ψήφισμα για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Για να εξασφαλιστεί ότι το ψήφισμα θα μπορούσε να υπερκεράσει ενδεχόμενο προεδρικό βέτο, θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι, βάσει πάγιας πολιτικής, δεν επιβεβαιώνει ούτε σχολιάζει προτεινόμενες πωλήσεις όπλων πριν από την επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου.

Από το «πάγωμα» του Μπάιντεν στην επανέναρξη επί Τραμπ

Στα μέσα του 2024, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αναστείλει αποστολή βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, λόγω ανησυχιών για τη χρήση τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με αμάχους στη Γάζα.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ επέτρεψε να συνεχιστεί η συγκεκριμένη αποστολή. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους η κυβέρνησή του συμφώνησε επίσης στην πώληση πυρομαχικών αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων, η οποία περιλάμβανε 35.000 βόμβες MK-84 και BLU-117 αντίστοιχου μεγέθους.

Και η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε πάντως επικαλεστεί δύο φορές κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Γάζας, ώστε να παρακάμψει την έγκριση του Κογκρέσου και να επιταχύνει αποστολές όπλων. Το ένα πακέτο περιλάμβανε 13.000 βλήματα αρμάτων μάχης και το δεύτερο πυρομαχικά πυροβολικού.

Οι σχέσεις Τραμπ – Νετανιάχου

Η έγκριση ενός τόσο μεγάλου πακέτου βαρέων πυρομαχικών αντανακλά τη συνεχιζόμενη στήριξη του Τραμπ προς το Ισραήλ, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου αναμένεται στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Τραμπ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για επιχειρήσεις του Ισραήλ εκτός των συνόρων του, οι οποίες έχουν κατά καιρούς περιπλέξει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια πολύ μικρότερη ανησυχία για τις απώλειες αμάχων σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επίσης είχε δεχθεί έντονη κριτική ότι ανεχόταν υπερβολικά μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η συμφωνία αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, με ορισμένους να έχουν ζητήσει τον τερματισμό της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ λόγω του μεγάλου αριθμού αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αντιδράσεις έχουν καταγραφεί όμως και στο παραδοσιακό ακροατήριο του Τραμπ. Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον καταδίκασε μέσω κοινωνικών δικτύων αυτό που χαρακτήρισε «σφαγή» Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Κάρλσον υποστήριξε επίσης ότι η ενίσχυση της καταστροφικής ισχύος του Ισραήλ θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε με κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Έχει αντιταχθεί έντονα στην επιχείρηση και κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι έπεισε τον Τραμπ να την εγκρίνει.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ σε σταθερή βάση 3,8 δισ. δολάρια στρατιωτικής βοήθειας ετησίως.

Από αυτά:

3,3 δισ. δολάρια αφορούν χρηματοδότηση που το Ισραήλ χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό για την αγορά αμερικανικών όπλων, πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η τελευταία πώληση βομβών.

αφορούν χρηματοδότηση που το Ισραήλ χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό για την αγορά αμερικανικών όπλων, πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η τελευταία πώληση βομβών. Άλλα 500 εκατ. δολάρια προορίζονται κάθε χρόνο για κοινά προγράμματα αντιπυραυλικής άμυνας.

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