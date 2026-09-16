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16.09.2026 08:54

Τον… χαβά του ο Φιντάν: Μας απειλεί η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει ο Τούρκος ΥΠΕΞ

16.09.2026 08:54
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Ακόμα κι όταν επισκέπτεται το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, φαίνεται ότι στο μπροστινό μέρος του μυαλού του διατηρεί τους μαξιμαλισμούς της Άγκυρας, όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά και ειδικά όσον αφορά στο Αιγαίο.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέφερε στο προσκήνιο το αίτημα της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει» και προσθέτοντας ότι «η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα κινείται «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων».

«Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. […] Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια νέα κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου», ισχυρίστηκε ο Φιντάν και επισήμανε ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη.

«Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος (σ.σ. θεωρείται ως . Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας».

Υποστήριξε, δε, ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων».

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