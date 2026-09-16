Ισραήλ: Προκλητική δήλωση Κατς, είπε πως ο στρατός «είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο στη Γάζα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε μια προκλητική δήλωση είπε ότι ο στρατός της χώρας είναι έτοιμος «να ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα προκειμένου στη συνέχεια να αδειάσει τον παλαιστινιακό θύλακα από τους δύο εκατομμύρια κατοίκους του.

Ο Κατς, που συνηθίζει τέτοιου είδους δηλώσεις, απαντούσε σε πολιτικό του αντίπαλο εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας στο Ισραήλ για τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Οφέρ Βιντέρ, επικεφαλής του νέου δεξιού κόμματος Amcha Yisrael (Λαός του Ισραήλ), περιέπαιξε τις ισραηλινές αρχές οι οποίες ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, ότι σκότωσαν έναν διοικητή ταξιαρχίας της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Τρία χρόνια πολέμου, πέντε μεραρχίες πολέμησαν στη Γάζα και υπάρχουν ακόμη ένας διοικητής και μια ταξιαρχία της Χαμάς στη Ράφα;», διερωτήθηκε ο Βιντέρ.

Το Ισραήλ «έχει ήδη αδειάσει τη Ράφα από τους κατοίκους της, όπως και το 70% της Γάζας» από την αρχή του πολέμου, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, απάντησε ο Κατς.

Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, που υπογράφηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, έχει «μεγάλη αξία για όλους του Ισραηλινούς» διότι επέτρεψε την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και σηματοδότησε «τη δέσμευση» της Ουάσινγκτον στον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Όμως «όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και ο στρατός είναι έτοιμος, μόλις δοθεί η εντολή, να εξαλείψει τη Χαμάς, να ολοκληρώσει το έργο, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο μετανάστευσης», ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αδειάσει τη Γάζα από τους κατοίκους της, αλλά οι αρχές αναμένουν το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως εξήγησε ο Κατς, επιθυμούν πρώτα να καθορίσουν πού θα στείλουν τα δύο εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο για «τον εκτοπισμό ανθρώπων εκτός της Γάζας χωρίς τη θέλησή τους».

Ο Κατς περιέγραψε το σχέδιο ως «εθελοντικό», δηλώνοντας ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θέλουν να φύγουν.

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί στο εσωτερικό του θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Στους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας, δεκάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τους 21 άξονες της ΕΕ για την επόμενη μέρα – Ο Καναδάς γίνεται «συνδεδεμένος εταίρος»



Macklemore: Ο νέος «μακαρθισμός» κατά του «Free Palestine» – Τα ισραηλινά λόμπι και η εξέγερση των καλλιτεχνών