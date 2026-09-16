Το ελληνικό εστιατόριο στη Σαντορίνη που μπήκε στα καλύτερα του κόσμου από το TripAdvisor

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη εξασφάλισε ελληνικό εστιατόριο, καθώς το Five Senses Restaurant στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης συμπεριλήφθηκε από το TripAdvisor στα 25 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το 2026.

Το εστιατόριο της Σαντορίνης βρίσκεται στη 12η θέση της διεθνούς κατάταξης, στην οποία εκπροσωπούνται προορισμοί από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, η Ισπανία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ινδία και η Γαλλία.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Fogón Asado, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης περιλαμβάνονται ακόμη εστιατόρια από τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λίστα του TripAdvisor εκτείνεται σε διαφορετικές ηπείρους, παρουσιάζοντας γαστρονομικούς προορισμούς από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και άλλες περιοχές του πλανήτη. Η παρουσία του Five Senses Restaurant ανάμεσα στις 25 κορυφαίες επιλογές φέρνει τη Σαντορίνη στο επίκεντρο αυτής της διεθνούς γαστρονομικής αναφοράς.

Αναλυτικά τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το TripAdvisor:



Fogón Asado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

KOMA Singapore – Σιγκαπούρη

The Rhythms Restaurant – Ανόι, Βιετνάμ

The Witchery by the Castle – Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Meat Market – Βαλένθια, Ισπανία

Abrasado – Γκουαγιαμάλεν, Αργεντινή

Catherine Gramado – Γκραμάντο, Βραζιλία

Careyes Restaurant – Κανκούν, Μεξικό

Acre – Μεξικό

El Mercado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Flavors – Σεούλ, Νότια Κορέα

Five Senses Restaurant – Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, Ελλάδα

Osteria Di Lucca – Γκραμάντο, Βραζιλία

Restaurante Casa San Isidro – Μπογκοτά, Κολομβία

Kroya by Chef Chanrith – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη

Ristorante Paoletti – Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ

Etereo by Pedro Nel – Τενερίφη, Ισπανία

Paati Veedu – Τσενάι, Ινδία

Saigon Restaurant – Κάιρο, Αίγυπτος

Boy’N’Cow – Μπαλί, Ινδονησία

Ocean Z Restaurant – Αρούμπα

Dava Steak & Seafood Restaurant – Μπαλί, Ινδονησία

Michael Anthony’s Cucina Italiana – Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ

Anne-Sophie Pic – Βαλάνς, Γαλλία

Z’asya – Μπέλεκ, Τουρκία

Διαβάστε επίσης:

Η Κάρπαθος στα αγαπημένα «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης

Σίφνος: Στο διεθνές προσκήνιο η γαστρονομία του νησιού, αφιέρωμα στην πλατφόρμα Culinary Wonderland

Το ελληνικό νησί που είναι ιδανικός προορισμός για «κάθε τύπο ταξιδιώτη», ακόμη και το φθινόπωρο