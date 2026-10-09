search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 12:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 11:40

Πλήθος επωνύμων στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου (Photos)

09.10.2026 11:40
arnaoutoglou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του με τίτλο «FΩS», στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε, το βράδυ της Πέμπτης (8/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με πλήθος επωνύμων να δίνουν το «παρών».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πρόκειται για τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας που πραγματοποίησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, παρουσία φίλων, συνεργατών και προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της επιχειρηματικότητας.

Ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τους καλεσμένους του στο TAF – The Art Foundation. Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, o Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, ο Κώστας Μαρτάκης, η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, αλλά και ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του,  Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει topless στα 53 της και κάνει τους followers να… παραμιλούν!

Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο, λείπει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazwnakis-theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

motor oil 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός εντός υπηρεσιακού λεωφορείου από πυροβολισμό – Πιθανή αυτοκτονία

audi_rs_5_limousine91-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Audi των 125.980 ευρώ που έχει γίνει ανάρπαστο – Διπλάσιες παραγγελίες από αυτές που περίμεναν

skoulos-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημήτρης Σκουλός: Κι επίσημα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Β Πειραιά o κριτής του GNTM και του My Style Rocks

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 12:44
mazwnakis-theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

motor oil 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός εντός υπηρεσιακού λεωφορείου από πυροβολισμό – Πιθανή αυτοκτονία

1 / 3