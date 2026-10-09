Πλήθος επωνύμων στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του με τίτλο «FΩS», στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε, το βράδυ της Πέμπτης (8/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με πλήθος επωνύμων να δίνουν το «παρών».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πρόκειται για τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας που πραγματοποίησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, παρουσία φίλων, συνεργατών και προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της επιχειρηματικότητας.

Ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τους καλεσμένους του στο TAF – The Art Foundation. Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, o Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, ο Κώστας Μαρτάκης, η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, αλλά και ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει topless στα 53 της και κάνει τους followers να… παραμιλούν!

Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο, λείπει» (Video)