Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

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Την άποψή της για τις γυναίκες σήμερα μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη, υποστηρίζοντας ότι πλέον έχουν χάσει την ταυτότητά τους και τις αξίες τους, αναζητώντας όχι έναν άνδρα αγαπήσουν και να αγαπηθούν σε μια σχέση, αλλά ένα πορτοφόλι που θα της συντηρεί.

Καλεσμένη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω», η τραγουδίστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η ίδια αγαπά τις γυναίκες και προσπαθεί να της βοηθά όπου και όπως μπορεί, ωστόσο, δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε κάτι που -όπως επισημαίνει- είναι πασιφανές και αποτελεί την «αρρώστια της εποχής».

«Εγώ, παρόλο που είμαι γυναίκα και κακοποιημένη γυναίκα και πολύ άσχημα κακοποιημένη, δε θέλω πάλι να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, θέλω να πω το εξής: Εγώ λατρεύω τις γυναίκες ανέκαθεν και μετά την αποκάλυψη που έκανα με τη συνέντευξή μου πριν λίγο καιρό ήρθα σε επαφή με πάρα πολλές γυναίκες και ακόμη μιλάω και προσπαθώ να βοηθήσω κορίτσια που το έχουν ανάγκη. Αυτό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα φυσικά. Θέλω να πω ότι τις γυναίκες εγώ τις αγαπάω. Γυναίκα είμαι. Είναι δυνατόν να μην τις αγαπώ; Όμως να προσέξουμε λίγο και πώς σε αυτή την εποχή έχει μεταμορφωθεί η γυναίκα. Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα, ένα ποσοστό, πολύ καλό ποσοστό και από πολύ μικρές ηλικίες που βλέπω τα κορίτσια εγώ και στενοχωριέμαι πραγματικά, οι οποίες δεν θέλουν ούτε σχέση, ούτε έρωτα, ούτε να κάνουν οικογένεια. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ψάχνουν ένα πορτοφόλι, έναν άντρα ο οποίος να είναι καλά οικονομικά στημένος, έτοιμος να τις συντηρεί και να περνάνε καλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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