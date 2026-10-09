Ακομπλεξάριστη η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι κρατάει τα ρούχα της για τις κόρες της: «Έχουμε ένα αρκετά καλό απόθεμα στο υπόγειο»

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Η Σαρλίζ Θερόν έχει πολλές φορές αποδείξει πόσο προσγειωμένο άτομο είναι, μακριά από τη ματαιοδοξία της λάμψης του Χόλυγουντ.

Στο πλαίσιο αυτής της στάσης ζωής της δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι έχει μια συλλογή από ρούχα που φυλάει στο υπόγειο του σπιτιού της, με σκοπό να τα φορέσουν κάποια στιγμή οι δύο κόρες της.



Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, η Θερόν μίλησε στο People για την ιδιαίτερη αυτή συλλογή. «Έχουμε ένα αρκετά καλό απόθεμα στο υπόγειο, για το οποίο μιλούν συνέχεια» είπε αναφερόμενη στις κόρες της. Όπως εξήγησε, πρόσφατα η μία χρειάστηκε ένα σύνολο για μια περίσταση με θέμα το λευκό και άρχισε να ψάχνει μέσα στα κουτιά με τα ρούχα. «Και της είπα: “Όχι, όχι, όχι. Αυτά δεν είναι για τώρα. Είναι για αργότερα”» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Charlize Theron Says She Has a ‘Stockpile’ of Clothes in Her Basement That Her Daughters ‘Always Talk About’ (Exclusive) https://t.co/bpr0FESsIE — People (@people) October 9, 2026

Η Σαρλίζ Θερόν αναφέρθηκε πρόσφατα και στον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα έχει ενισχύσει την επιθυμία της να στηρίζει παιδιά και νέους που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις κόρες της. Η ηθοποιός μίλησε στο ίδιο μέσο στις 19 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης που διοργανώνεται στα Universal Studios του Λος Άντζελες για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου στη Νότια Αφρική, την πατρίδα της.



Μέσα από το πρόγραμμα, η Θερόν στηρίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των νέων. Όπως εξήγησε, η ευαισθησία της για την ευημερία των παιδιών υπήρχε πριν γίνει μητέρα, όμως η απόκτηση των δύο κοριτσιών ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανάγκη της να συμβάλει ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη φροντίδα και τη σταθερότητα που χρειάζονται.



Η Θερόν υιοθέτησε την Τζάκσον το 2012 και την Όγκαστ το 2015. Όπως είπε, η ενασχόλησή της με την υποστήριξη των νέων θα συνεχιστεί ακόμη κι όταν οι κόρες της φύγουν από το σπίτι.

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