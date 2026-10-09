Κίγκαν Άλεν: Αιμόφυρτος μετά από ένοπλη ληστεία στο Χόλιγουντ ο ηθοποιός του «Pretty Little Liars» – «Απείλησαν να με σκοτώσουν για το ρολόι μου» (Video)

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Θύμα βίαιης ένοπλης ληστείας στο Δυτικό Χόλιγουντ έπεσε ο ηθοποιός Κίγκαν Άλεν, γνωστός από τη δημοφιλή σειρά «Pretty Little Liars». Ο 37χρονος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο εμφανίζεται αιμόφυρτος, καταγγέλλοντας ότι δύο νεαροί άνδρες τον απείλησαν με πιστόλι και μαχαίρι, απαιτώντας να τους παραδώσει το ρολόι και το βραχιόλι του.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν εάν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις τους. Η επίθεση σημειώθηκε έξω από το κατάστημα Laurel Supply, ενώ μέρος του περιστατικού καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Άλεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένος, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, καταγγέλλοντας παράλληλα την εγκληματικότητα στην περιοχή.

Κίγκαν Άλεν: «Η ζωή μου για ένα ρολόι»

Ο πρωταγωνιστής του «Pretty Little Liars» περιέγραψε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους την επίθεση, τονίζοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Με λήστεψαν υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι απείλησαν να με σκοτώσουν για το ρολόι μου και θα το έκαναν! Ο Θεός δεν το επέτρεψε απόψε. Η ζωή μου για ένα ρολόι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός υποσχέθηκε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν, ενώ άσκησε έντονη κριτική στις τοπικές αρχές και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι κάμερες Flock, που η Κάρεν Μπας, ο Γκάβιν Νιούσομ και όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι θα σταματήσουν την εγκληματικότητα, θα καταφέρουν να εντοπίσουν αυτούς τους πολύ επικίνδυνους εγκληματίες. Ο Θεός να σας ευλογεί», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, εμφανώς σοκαρισμένος, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους ζητώντας βοήθεια.

«Μόλις με λήστεψαν έξω από το Laurel Supply. Δύο τύποι με απείλησαν με ένα όπλο και ένα μαχαίρι. Καλέστε την αστυνομία», ακούγεται να λέει.

Συνοδεύοντας τη δημοσίευσή του, ο Άλεν υποστήριξε ότι «το Δυτικό Χόλιγουντ δεν είναι πλέον ασφαλές».

Actor Keegan Allen was pistol-whipped and robbed in Southern California. pic.twitter.com/ITcme1Knnb October 9, 2026

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από χώρο στάθμευσης, αποτυπώνει τις κινήσεις των δύο υπόπτων λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Στα πλάνα διακρίνονται οι άνδρες να πλησιάζουν τον ηθοποιό την ώρα που ανοίγει τις πόρτες του αυτοκινήτου του. Ακολουθούν απειλές με όπλα και επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι του.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό, δίνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία για τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μίλησαν με τον ηθοποιό, ο οποίος ανέφερε ότι τον πλησίασαν δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα.

Ο ένας από τους υπόπτους τον σημάδεψε με ασημί πιστόλι, ενώ ο δεύτερος τον απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο δράστες απαίτησαν να τους παραδώσει το ρολόι και το βραχιόλι που φορούσε.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική αναφορά, ο Άλεν δέχθηκε στη συνέχεια χτύπημα στο πρόσωπο με το πιστόλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο μέτωπο.

Οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν το ρολόι και διέφυγαν με όχημα που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στο νοσοκομείο με διάσειση ο ηθοποιός

Μετά τη ληστεία, στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, οι οποίες εξέτασαν τον τραυματισμένο ηθοποιό.

Παρότι αρχικά δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο, ο Κίγκαν Άλεν ενημέρωσε αργότερα τους θαυμαστές του ότι επισκέφθηκε τελικά νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αποκάλυψε, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί διάσειση, έπειτα από τα χτυπήματα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ηθοποιός επανήλθε και στο ζήτημα της ασφάλειας στο Δυτικό Χόλιγουντ, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για όσα έζησε.

Επανέλαβε ότι η περιοχή δεν είναι πλέον ασφαλής, φτάνοντας στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «κόλαση».

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