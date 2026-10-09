Θρίλερ με τον «ταμία» του Ιμάμογλου στην Ελλάδα: Έχει ζητήσει άσυλο – Τι ισχύει με τη φερόμενη σύλληψή του και τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ

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Άσυλο στην Ελλάδα έχει ζητήσει από το περασμένο καλοκαίρι ο Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, επιχειρηματίας που τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης χαρακτηρίζουν «ταμία» του Εκρέμ Ιμάμογλου και ο οποίος καταζητείται στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για σύλληψή του στην Ελλάδα και μεταδίδουν ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες για την έκδοσή του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση της σύλληψης από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το αίτημα του Γκιουλιμπραχίμογλου παραμένει υπό εξέταση, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση. Παράλληλα, αστυνομικές πηγές διαψεύδουν ότι έχει συλληφθεί στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ερυθρά αγγελία.

Τα τουρκικά Μέσα TRT Haber, Sabah και NTV μεταδίδουν ότι ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε στην Ελλάδα και ότι η Άγκυρα επιδιώκει την έκδοσή του. Ειδικότερα, το TRT Haber αναφέρει ότι εντοπίστηκε στις 2 Οκτωβρίου και συνελήφθη. Η εφημερίδα Yeni Şafak δημοσίευσε, μάλιστα, πρωτοσέλιδο με τον τίτλο «Συνελήφθη ο ταμίας».

Από την πλευρά του, το OdaTV, Μέσο που πρόσκειται στους κεμαλιστές της αντιπολίτευσης, σημειώνει ότι ο δικηγόρος του δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύλληψη. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Γκιουλιμπραχίμογλου είχε εγκαταλείψει την Τουρκία στις 8 Μαρτίου 2025, έντεκα ημέρες πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων των τουρκικών Αρχών για την υπόθεση του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Το αίτημα έκδοσης και οι κατηγορίες για υπεξαίρεση

Σύμφωνα με τη Sabah, το 33ο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να ζητήσει την έκδοση του επιχειρηματία από την Ελλάδα, με τις σχετικές διαδικασίες να δρομολογούνται μέσω των υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτερικών της Τουρκίας. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ζητήθηκε η προσωρινή κράτησή του για 40 ημέρες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης.

Ο Γκιουλιμπραχίμογλου αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόκρυψη της παράνομης προέλευσης περιουσιακών στοιχείων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φορολογικών διαδικασιών. Το TRT Haber αναφέρει ότι οι εισαγγελικές Αρχές ζητούν την επιβολή ποινής κάθειρξης από 19 έτη και 6 μήνες έως 51 έτη.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές στην περιοχή Τζεμπετζί της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με το NTV, ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι επέτρεπε την παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον συγκεκριμένο χώρο, προκαλώντας φερόμενη οικονομική ζημία ύψους 180 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο Μέσο αναφέρεται ότι ο Ερτάν Γιλντίζ, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Θυγατρικών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας-ομολογητής στο πλαίσιο της έρευνας, υποστήριξε ότι ο Γκιουλιμπραχίμογλου ήλεγχε το 70% των δραστηριοτήτων διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές στην πόλη.

Η υπόθεση Ιμάμογλου

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ερευνών που αφορά τον Εκρέμ Ιμάμογλου και στελέχη της τουρκικής αντιπολίτευσης. Τους τελευταίους μήνες, δεκάδες δήμαρχοι και στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με έρευνες και προφυλακίσεις για υποθέσεις διαφθοράς.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι διώξεις έχουν πολιτικά κίνητρα, ενώ η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απορρίπτει τις αιτιάσεις και επιμένει ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Στο κατηγορητήριο για την υπόθεση Ιμάμογλου ο Γκιουλιμπραχίμογλου αναφέρεται ως φυγόδικος, με τις εισαγγελικές αρχές να τον τοποθετούν στην ηγετική ομάδα της φερόμενης οργάνωσης.

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