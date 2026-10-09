Στο «κόκκινο» η ένταση σε πτήση προς Ατλάντα: Εγκλωβισμένοι για μία ώρα μετά την προσγείωση – Η viral αντιπαράθεση αεροσυνοδού με επιβάτιδα (Video)

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Ένταση σημειώθηκε σε αεροσκάφος της Frontier Airlines, όταν επιβάτιδα ξεκίνησε να χτυπά την πόρτα εξόδου και να ζητά να ανοίξει, ενώ αεροσυνοδός προσπάθησε να την απομακρύνει. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα και κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok.

Σύμφωνα με την επιβάτιδα που ανάρτησε το βίντεο, είχε προηγηθεί αναμονή μέσα στο αεροσκάφος, καθώς βλάβη στη φυσούνα αποβίβασης φέρεται να κράτησε τους ταξιδιώτες εγκλωβισμένους έως και μία ώρα, χωρίς κλιματισμό.

Στο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, η γυναίκα, που φορά γκρι φούτερ με κουκούλα, στέκεται μπροστά στην έξοδο, χτυπά την πόρτα και φωνάζει στο πλήρωμα να την ανοίξει. Ο αεροσυνοδός την πλησιάζει, την αγκαλιάζει και την απωθεί προς τα πίσω.

Η γυναίκα συνεχίζει να φωνάζει «Ανοίξτε την πόρτα!», ενώ ένας άλλος επιβάτης παρεμβαίνει λέγοντας στον αεροσυνοδό «Μην την ακουμπάς!». Ο αεροσυνοδός ζητά από τους παρευρισκόμενους να του δώσουν λίγο χρόνο για να διαχειριστεί την κατάσταση, καθώς περισσότεροι επιβάτες τον πλησιάζουν.

🇺🇸 Frontier landed in Atlanta 20 minutes early, then kept passengers trapped on a dark, stuffy plane for up to an hour.



A passenger says the crew cut the lights and AC after the jet bridge broke, and claims one woman passed out while the doors stayed shut.



Things got heated… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 9, 2026

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες στην καμπίνα

Η γυναίκα που δημοσίευσε το βίντεο ανέφερε ότι, όταν το αεροσκάφος έφτασε στη φυσούνα, το πλήρωμα έσβησε τους κινητήρες και τα φώτα, με συνέπεια να σταματήσει η λειτουργία του κλιματισμού. Όπως ανέφερε, έπειτα από περίπου μία ώρα μέσα στο σκοτεινό και αποπνικτικό αεροπλάνο, οι επιβάτες άρχισαν να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και να πανικοβάλλονται.

Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της, έγραψε: «Άφησαν τους επιβάτες της πρώτης θέσης να βγουν, έσβησαν τα συστήματα του αεροπλάνου και αποβιβάστηκαν οι πιλότοι».

Η ίδια περιέγραψε και την κατάσταση μιας επιβάτιδας που, σύμφωνα με την καταγγελία της, παρουσίασε υπεραερισμό και λιποθύμησε. «Μετά από 30 λεπτά αναμονής χωρίς αέρα, νερό ή φως, μία από τις κυρίες άρχισε να παρουσιάζει υπεραερισμό και να λιποθυμά· το σώμα της έτρεμε και δεν είχε καμία αντίδραση, κι όμως αρνούνταν να ανοίξουν την πόρτα», έγραψε στα σχόλια.

Σε άλλη τοποθέτησή της, η ίδια υποστήριξε ότι η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο είχε πανικοβληθεί επειδή η μητέρα της δεν αντιδρούσε: «Αυτό το κορίτσι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού επειδή η μητέρα του δεν είχε καμία αντίδραση για 5-8 λεπτά και ακόμα δεν άνοιγαν την πόρτα. Προσπαθούσε να χτυπήσει δυνατά την πόρτα, όχι να την ανοίξει, επειδή υπήρχε ένας υπάλληλος της Frontier που στεκόταν από την άλλη πλευρά της».

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