Δολοφονία – μυστήριο στην Ισπανία: Πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά στους ασθενείς του – Το πλούσιο πελατολόγιο και η φιλανθρωπική του δράση

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Σοκ και τρόμος στην πόλη Μαρμπέγια της Ισπανίας μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του 57χρονου πλαστικού χειρουργού, Δρ Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) μέσα στην κλινική του, «Cirumed Clinic», από μασκοφόρο που τον πυροβόλησε στο κεφάλι μπροστά σε ασθενή του.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο δολοφόνος φέρεται να εισέβαλε στην κλινική και πυροβόλησε αρκετές φορές στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε πελάτες, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.
Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν 18χρονο Σουηδό, ως ύποπτο για την εκτέλεση, ενώ ερευνούν ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του 57χρονου Αλεξάντερ Ασλάνι και ποιο ήταν το κίνητρο. Παράλληλα, πηγή της Εθνικής Αστυνομίας χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «εξαιρετικά παράξενη».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο μασκοφόρος δράστης εισέβαλε στην κλινική Cirumed, την οποία είχε ιδρύσει και διηύθυνε ο Ασλάνι, σε περιοχή ανατολικά του κέντρου της Μαρμπέγια. Πυροβόλησε επανειλημμένα τον γιατρό στο κεφάλι, μπροστά σε πελάτες, και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.
Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε σκούτερ, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κλινική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργός του τον περίμενε σε ένα μαύρο Audi, διευκολύνοντας τη διαφυγή του.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται. Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV αναφέρει ότι εξετάζεται το σενάριο η δολοφονία να συνδέεται με τον θάνατο ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική στο χειρουργικό τραπέζι. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.
Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα μηνύματα συνδέονται με τη δολοφονία.
Ο πλαστικός χειρουργός φέρεται ότι αποτελούσε την νούμερο ένα επιλογή για πολλούς nfluencers, μοντέλα και διασημότητες. Μετά την επέμβαση οι πλούσιοι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να αναρρώσουν σε μια ιδιωτική βίλα, η οποία νοικιαζόταν αποκλειστικά για την κλινική του.
Ο Αλεξάντερ Ασλάνι είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιότητας και το 2021, όταν δικαιώθηκε σε υπόθεση δυσφήμισης που εκδικάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.
Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες influencer που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις Brazilian Butt Lift από το 2018 έως το 2020.
Η γυναίκα είχε ισχυριστεί ότι ο πλαστικός χειρουργός την άφησε «παραμορφωμένη».
Ο δικαστής Saini απέρριψε τις καταγγελίες ως ψευδείς και επιδίκασε αποζημίωση στον γιατρό, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αποσκοπούσε στο να καταστεί σαφές πως οι ισχυρισμοί ήταν «εντελώς αναληθείς».
Ο Αλεξάντερ Ασλάνι ήταν καταξιωμένος πλαστικός χειρουργός με διεθνή επαγγελματική πορεία. Είχε εργαστεί ως σύμβουλος πλαστικός χειρουργός στο νοσοκομείο Highgate του Λονδίνου από το 2007 έως το 2009, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει αντίστοιχο ρόλο στο νοσοκομείο Dolan Park, κοντά στο Μπέρμιγχαμ, στο Μπρόμσγκροουβ.
Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στη χειρουργική στη Νότια Αφρική. Ο πατέρας του, δρ Αμίρ Ασλάνι, συγκαταλεγόταν στους πρωτοπόρους της σύγχρονης μαστεκτομής στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970.
Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμμετείχε ενεργά στο Interplast, ένα διεθνές δίκτυο μη κερδοσκοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσφέρουν δωρεάν πλαστικές και επανορθωτικές επεμβάσεις σε ευάλωτες κοινότητες. Κάθε χρόνο ηγούνταν αποστολής παιδοπλαστικής χειρουργικής στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου πραγματοποιούνταν επεμβάσεις για την αποκατάσταση λαγόχειλου σε παιδιά από φτωχές οικογένειες.
Ήταν παντρεμένος με μία Γερμανίδα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες που φοιτούσαν και οι δύο σε ιδιωτικό σχολείο στην ακτή.
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