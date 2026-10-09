Δολοφονία – μυστήριο στην Ισπανία: Πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά στους ασθενείς του – Το πλούσιο πελατολόγιο και η φιλανθρωπική του δράση

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Σοκ και τρόμος στην πόλη Μαρμπέγια της Ισπανίας μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του 57χρονου πλαστικού χειρουργού, Δρ Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) μέσα στην κλινική του, «Cirumed Clinic», από μασκοφόρο που τον πυροβόλησε στο κεφάλι μπροστά σε ασθενή του.



Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο δολοφόνος φέρεται να εισέβαλε στην κλινική και πυροβόλησε αρκετές φορές στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε πελάτες, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.

🔴 La única hipótesis que barajan los investigadores en el asesinato a tiros del doctor Alexander Aslani, ocurrido este miércoles 7 de octubre en Marbella, apunta a una paciente que no quedó satisfecha con el resultado de una intervención. Según ha podido saber 101TV, esta mujer… pic.twitter.com/tr8mUnIS9y October 8, 2026

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν 18χρονο Σουηδό, ως ύποπτο για την εκτέλεση, ενώ ερευνούν ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του 57χρονου Αλεξάντερ Ασλάνι και ποιο ήταν το κίνητρο. Παράλληλα, πηγή της Εθνικής Αστυνομίας χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «εξαιρετικά παράξενη».

👮 Detienen a un joven de 18 años por el asesinato del cirujano Alexander Aslani en su clínica de Marbella



📎 https://t.co/ncBiZx7Js2#Marbella #Suceso #Detenido #Aslani — 101tv.es Granada (@101tvGranada) October 8, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο μασκοφόρος δράστης εισέβαλε στην κλινική Cirumed, την οποία είχε ιδρύσει και διηύθυνε ο Ασλάνι, σε περιοχή ανατολικά του κέντρου της Μαρμπέγια. Πυροβόλησε επανειλημμένα τον γιατρό στο κεφάλι, μπροστά σε πελάτες, και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Renowned plastic surgeon shot dead in front of staff and patients at Marbella clinic https://t.co/cF1KX8TUoK October 9, 2026

Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε σκούτερ, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κλινική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργός του τον περίμενε σε ένα μαύρο Audi, διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται. Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV αναφέρει ότι εξετάζεται το σενάριο η δολοφονία να συνδέεται με τον θάνατο ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική στο χειρουργικό τραπέζι. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.

El asesino de Alexander Aslani, el cirujano plástico tiroteado en Marbella, podría ser un sicario contratado por un cliente insatisfecho https://t.co/OxY3uj93dh October 9, 2026





Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.

Un cirujano plástico ha sido asesinad0 a tiros en su clínica de #Marbella. El suceso ocurrió ayer por la tarde, cuando un hombre encapuchado accedió a su despacho y abrió fuego antes de huir.



Alexander Aslani, de 57 años, era uno de los referentes de la cirugía plástica en la… pic.twitter.com/G6jdoJR8R9 — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) October 8, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα μηνύματα συνδέονται με τη δολοφονία.

Η δικαστική διαμάχη με influencer το 2021

Ο πλαστικός χειρουργός φέρεται ότι αποτελούσε την νούμερο ένα επιλογή για πολλούς nfluencers, μοντέλα και διασημότητες. Μετά την επέμβαση οι πλούσιοι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να αναρρώσουν σε μια ιδιωτική βίλα, η οποία νοικιαζόταν αποκλειστικά για την κλινική του.

Ο Αλεξάντερ Ασλάνι είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιότητας και το 2021, όταν δικαιώθηκε σε υπόθεση δυσφήμισης που εκδικάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες influencer που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις Brazilian Butt Lift από το 2018 έως το 2020.

Η γυναίκα είχε ισχυριστεί ότι ο πλαστικός χειρουργός την άφησε «παραμορφωμένη».

Ο δικαστής Saini απέρριψε τις καταγγελίες ως ψευδείς και επιδίκασε αποζημίωση στον γιατρό, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αποσκοπούσε στο να καταστεί σαφές πως οι ισχυρισμοί ήταν «εντελώς αναληθείς».

Η διεθνής καριέρα και οι δωρεάν επεμβάσεις

Ο Αλεξάντερ Ασλάνι ήταν καταξιωμένος πλαστικός χειρουργός με διεθνή επαγγελματική πορεία. Είχε εργαστεί ως σύμβουλος πλαστικός χειρουργός στο νοσοκομείο Highgate του Λονδίνου από το 2007 έως το 2009, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει αντίστοιχο ρόλο στο νοσοκομείο Dolan Park, κοντά στο Μπέρμιγχαμ, στο Μπρόμσγκροουβ.

Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στη χειρουργική στη Νότια Αφρική. Ο πατέρας του, δρ Αμίρ Ασλάνι, συγκαταλεγόταν στους πρωτοπόρους της σύγχρονης μαστεκτομής στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμμετείχε ενεργά στο Interplast, ένα διεθνές δίκτυο μη κερδοσκοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσφέρουν δωρεάν πλαστικές και επανορθωτικές επεμβάσεις σε ευάλωτες κοινότητες. Κάθε χρόνο ηγούνταν αποστολής παιδοπλαστικής χειρουργικής στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου πραγματοποιούνταν επεμβάσεις για την αποκατάσταση λαγόχειλου σε παιδιά από φτωχές οικογένειες.

Ήταν παντρεμένος με μία Γερμανίδα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες που φοιτούσαν και οι δύο σε ιδιωτικό σχολείο στην ακτή.

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