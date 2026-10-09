Σε συναγερμό ο αμερικανικός νότος για τον κυκλώνα «Isaias» – Εκκενώνονται σπίτια και επιχειρήσεις, αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου

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O Isaias ενισχύθηκε σήμερα σε «μεγάλο» κυκλώνα κατηγορίας 3 στη σχετική πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης ενώ προσεγγίζει το νότιο τμήμα των ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει το βράδυ της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου.

🚨🇺🇸 3 hurricane hunters flew straight into the eye of Isaias and watched the bottom fall out…



Pressure plunged 11 millibars in 5 hours while military crews rode the turbulence inside.



The storm is sitting right on the knife's edge of Category 3 major hurricane status.



Now… October 9, 2026

Με ανέμους στα 195 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας είναι ήδη κατηγορίας 3 στην κλίμακα Saffir-Simpson, ανακοίνωσε το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

#Isaias is now a Category 3 Major Hurricane with sustained winds of 120 mph, pressure down to 959 mb.



Track the hurricane live here: https://t.co/Qk9WQXAj4r pic.twitter.com/mRzHhuLKdM — Zoom Earth (@zoom_earth) October 9, 2026

Η άφιξη του κυκλώνα αναμένεται στη Φλόριντα, την Αλαμπάμα και το Μισισιπή από το βράδυ της Παρασκευής έως το Σάββατο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς μετεωρολόγους, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τον μεγάλο κυματισμό και τις κατακλυσμιαίες βροχές, απειλώντας τις περιοχές αυτές με εκτεταμένες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Isaias is now a major hurricane and will make landfall near the Florida/Alabama border Friday night, leading to storm surge flooding, torrential rain and damaging winds. https://t.co/vPO6nCM1Pb pic.twitter.com/lpkbdoSpqf October 9, 2026

Μπροστά στους κινδύνους, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τις πρώτες επιχειρήσεις εκκένωσης των παράκτιων περιοχών, ενώ αναμένουν σοβαρές αναταραχές στον τομέα των υδρογονανθράκων στον Κόλπο του Μεξικού.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την καταιγίδα», διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας πως αναμένει «σημαντικές ζημιές» στις ακτές.

BREAKING: Florida Gov. Ron DeSantis says Hurricane Isaias has strengthened into a Category 3 storm with sustained winds approaching 120 mph.



Forecasters expect significant wind shear could weaken the hurricane before landfall.



DeSantis says Florida is preparing for the… pic.twitter.com/5wwIiNDClK October 9, 2026

Ο Isaias είναι ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στον Ατλαντικό, όπου η κυκλωνική δραστηριότητα, που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και φθάνει έως τα τέλη Νοεμβρίου, ήταν ασυνήθιστα ήπια εξαιτίας του κλιματικού φαινομένου El Niño.

«Ο Isaias θα είναι ένας επικίνδυνος κυκλώνας, με σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς θα φτάσει στις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού, μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου», προειδοποίησε η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επιπτώσεις σε πετρέλαιο και αέριο

Αεροδρόμια στη Φλόριντα προβλέπεται να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, ενώ πολλές πετρελαϊκές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων εκείνες των εταιρειών Chevron και Shell, αναμένεται να εκκενωθούν.

MASS EVACUATIONS🚨🌊



Vast shots of traffic building in Perdido Key, Florida, on Thursday as residents and visitors flee ahead of Hurricane Isaias. pic.twitter.com/bdT8W90MyS — WeatherNation (@WeatherNation) October 9, 2026

Περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγικής δυναμικότητας πετρελαίου της περιοχής και περισσότερο από το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας φυσικού αερίου έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η αμερικανική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ορυκτών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 1,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως αφαιρούνται από την παγκόσμια αγορά.

Στις περιοχές απ’ όπου αναμένεται να περάσει ο Isaias, το ύψος της βροχής θα μπορούσε να φθάσει μεταξύ 10-20 εκατοστών, με μέγιστες τιμές στα 38 εκατοστά κατά τόπους, προβλέπουν οι ειδικοί.

BREAKING: Hurricane Isaias strengthens to Category 3 with 120 mph winds as it barrels toward the Gulf Coast. Follow live. https://t.co/PQxUEFPVMH — NBC News (@NBCNews) October 9, 2026

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προέτρεψε τους κατοίκους σε περιοχές που είναι πιθανόν να επηρεαστούν να «ολοκληρώσουν γρήγορα» τις προετοιμασίες για την προστασία των κτιρίων από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τους ισχυρούς ανέμους.

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