search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 17:28

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

09.10.2026 17:28
diethnes dikastirio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε σήμερα κυρώσεις εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λίγες ώρες αφού μία από τις πρώην δικαστές του ΔΠΔ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, φέρνοντας την Ουάσινγκτον σε τροχιά διπλωματικής σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η κυβέρνηση Τραμπ τηρεί για καιρό εχθρική στάση απέναντι στο Δικαστήριο και έχει επιβάλει στο παρελθόν κυρώσεις σε εισαγγελείς και δικαστές του. Η σημερινή κίνηση προχωρά πολύ περισσότερο, καθώς ενδέχεται να τιμωρήσει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ίδιο το ΔΠΔ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το αδίστακτο δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και παραλύοντας τη λειτουργία του».

Η Νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάι βραβεύτηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η 85χρονη Πιλάι, μεταξύ πολλών άλλων αξιωμάτων, υπήρξε δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα, «πρέπει να καταδικαστούν» και δεν θα σταματήσουν το έργο του Δικαστηρίου, δήλωσε στο Reuters η αναπληρώτρια εισαγγελέας του ΔΠΔ Ναζάτ Σαμίμ Χαν.

«Οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου διεθνώς και το έργο που επιτελεί ένας ανεξάρτητος δικαστικός θεσμός», τόνισε η Χαν.

«Το έργο μας θα συνεχιστεί σε όλες τις υποθέσεις, τις έρευνες και τις διώξεις μας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Καταστολή και κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη: Μαθητές και εργαζόμενοι στους δρόμους – Φλέγονται οι Βρυξέλλες, η Γαλλία παραχωρεί

O πρώην πρίγκιπας Άντριου πήρε και…. παχυλή αποζημίωση επειδή τον έδιωξαν από το Royal Lodge, λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Επστάιν

Ακροδεξιές κυβιστήσεις: Η (αναμενόμενη) υποχώρηση του AfD για την έξοδο από το ευρώ στοχεύει στην ανάληψη της εξουσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_dikastiria_1912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη και από το Εφετείο στον 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

metro thessaloniki new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης – Κανένα δρομολόγιο και στις δύο κατευθύνσεις, το αδιαχώρητο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Για τεχνικό πρόβλημα μιλά η εταιρεία

diethnes dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

charlize theron 88- new
LIFESTYLE

Ακομπλεξάριστη η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι κρατάει τα ρούχα της για τις κόρες της: «Έχουμε ένα αρκετά καλό απόθεμα στο υπόγειο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 18:05
thessaloniki_dikastiria_1912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη και από το Εφετείο στον 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

metro thessaloniki new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης – Κανένα δρομολόγιο και στις δύο κατευθύνσεις, το αδιαχώρητο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Για τεχνικό πρόβλημα μιλά η εταιρεία

1 / 3