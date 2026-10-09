Η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

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Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε σήμερα κυρώσεις εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λίγες ώρες αφού μία από τις πρώην δικαστές του ΔΠΔ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, φέρνοντας την Ουάσινγκτον σε τροχιά διπλωματικής σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η κυβέρνηση Τραμπ τηρεί για καιρό εχθρική στάση απέναντι στο Δικαστήριο και έχει επιβάλει στο παρελθόν κυρώσεις σε εισαγγελείς και δικαστές του. Η σημερινή κίνηση προχωρά πολύ περισσότερο, καθώς ενδέχεται να τιμωρήσει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ίδιο το ΔΠΔ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το αδίστακτο δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και παραλύοντας τη λειτουργία του».

Η Νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάι βραβεύτηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η 85χρονη Πιλάι, μεταξύ πολλών άλλων αξιωμάτων, υπήρξε δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα, «πρέπει να καταδικαστούν» και δεν θα σταματήσουν το έργο του Δικαστηρίου, δήλωσε στο Reuters η αναπληρώτρια εισαγγελέας του ΔΠΔ Ναζάτ Σαμίμ Χαν.

«Οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου διεθνώς και το έργο που επιτελεί ένας ανεξάρτητος δικαστικός θεσμός», τόνισε η Χαν.

«Το έργο μας θα συνεχιστεί σε όλες τις υποθέσεις, τις έρευνες και τις διώξεις μας», πρόσθεσε.

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