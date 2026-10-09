Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το φετινό βραβείο για την «προώθηση του διεθνούς δικαίου»

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Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στην Ινδή Νάβι Πιλάι για την «προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου».

Η πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι (Navanethem “Navi” Pillay), δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 85 ετών, η οποία γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως δήλωσε ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες (Jørgen Watne Frydnes), πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

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