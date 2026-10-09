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ΚΟΣΜΟΣ

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09.10.2026 11:05

Στους πέντε οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο κορίτσι

09.10.2026 11:05
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Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων στα συντρίμμια. Σύμφωνα με τη Νομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων.

Η Νομαρχία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Τα θύματα είναι η πεντάχρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν, ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν, ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ, ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ και η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.

Στην ανακοίνωσή της η Νομαρχία αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιούνταν στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη στις 06:15».

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια, συνολικά 55 ένοικοι, ενώ 44 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Δύο συλλήψεις για την κατάρρευση

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των ερευνών και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

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