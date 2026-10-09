search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 08:41

Γερμανία: Δύο νεκροί από πυρά 60χρονου στη Βαυαρία κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων – Συνελήφθη ο δράστης

09.10.2026 08:41
bavaria_germany_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια ελέγχου πυροβόλων όπλων στο κρατίδιο της Βαυαρίας, προχώρησε η αστυνομία της Γερμανίας.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τη σύλληψή του, δήλωσε μια εκπρόσωπός της. Το κίνητρο παραμένει σε αυτό το στάδιο ανεξακρίβωτο.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δυο δημόσιους λειτουργούς, 54χρονο άνδρα και 45χρονη γυναίκα, που εργάζονταν για την περιφέρεια Νόιμαρκτ, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στην πόλη Μπερνγκάου χθες το απόγευμα. Κατόπιν, οχυρώθηκε σε κτίριο για ώρες.

Οι δημόσιοι λειτουργοί έλεγχαν, μεταξύ άλλων, το εάν και κατά πόσον ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του όπως προβλέπεται. Σκοπός δεν ήταν η κατάσχεση του οπλισμού.

Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο και κάλεσε μονάδες των ειδικών δυνάμεων. Η επιχείρηση κράτησε ώρες. Οι αρχές παρότρυναν τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή τουλάχιστον μακριά από την περίμετρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομία επικοινώνησε με τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας απαιτώντας να παραδοθεί, αλλά εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο να το κάνει, ότι θα πρόβαλε αντίσταση.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο όπου βρισκόταν χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και ο 60χρονος «τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από σφαίρα» που έριξαν, σημείωσε η αστυνομία. Του προσφέρθηκε ιατρική περίθαλψη.

Χθες βράδυ η αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά ότι υπάλληλος της περιφέρειας Νόιμαρκτ σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά, προτού διευκρινίσει ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή.

«Υποθέτουμε ότι σκοτώθηκε ακαριαία», είπε εκπρόσωπός της, ανασκευάζοντας την αρχική πληροφορία.

Ποιος είναι ο 60χρονος δράστης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς είναι 60χρονος Γερμανός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.

Η εφημερίδα Bild είχε μεταδώσει ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το Μπερνγκάου, μια αγροτική κοινότητα περίπου 2.600 κατοίκων, βρίσκεται στην περιφέρεια Νόιμαρκτ του Άνω Παλατινάτου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ομώνυμης πόλης και περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νυρεμβέργης.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Καθηγήτρια κατηγορείται ότι αποπλάνησε 16χρονη μαθήτριά της

Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Ισπανία: 20.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τη Μαδρίτη για τη Μαρικάρμεν – Οργή για τον θάνατο της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:45
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

1 / 3