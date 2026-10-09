Γερμανία: Δύο νεκροί από πυρά 60χρονου στη Βαυαρία κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων – Συνελήφθη ο δράστης

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Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια ελέγχου πυροβόλων όπλων στο κρατίδιο της Βαυαρίας, προχώρησε η αστυνομία της Γερμανίας.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τη σύλληψή του, δήλωσε μια εκπρόσωπός της. Το κίνητρο παραμένει σε αυτό το στάδιο ανεξακρίβωτο.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δυο δημόσιους λειτουργούς, 54χρονο άνδρα και 45χρονη γυναίκα, που εργάζονταν για την περιφέρεια Νόιμαρκτ, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στην πόλη Μπερνγκάου χθες το απόγευμα. Κατόπιν, οχυρώθηκε σε κτίριο για ώρες.

🇩🇪🔫Drama in #Berngau: Bei einer Waffenkontrolle wurde ein Mitarbeiter des Landratsamts erschossen, seine Kollegin schwer verletzt. Der Schütze hat sich im Haus verschanzt. SEK und Panzerwagen sind im Großeinsatz. Anwohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. #Polizei #Oberpfalz https://t.co/WFQHe5Lywc — Der Prophet (@AldousHuxIey) October 8, 2026

Οι δημόσιοι λειτουργοί έλεγχαν, μεταξύ άλλων, το εάν και κατά πόσον ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του όπως προβλέπεται. Σκοπός δεν ήταν η κατάσχεση του οπλισμού.

Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο και κάλεσε μονάδες των ειδικών δυνάμεων. Η επιχείρηση κράτησε ώρες. Οι αρχές παρότρυναν τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή τουλάχιστον μακριά από την περίμετρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομία επικοινώνησε με τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας απαιτώντας να παραδοθεί, αλλά εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο να το κάνει, ότι θα πρόβαλε αντίσταση.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο όπου βρισκόταν χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και ο 60χρονος «τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από σφαίρα» που έριξαν, σημείωσε η αστυνομία. Του προσφέρθηκε ιατρική περίθαλψη.

Χθες βράδυ η αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά ότι υπάλληλος της περιφέρειας Νόιμαρκτ σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά, προτού διευκρινίσει ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή.

«Υποθέτουμε ότι σκοτώθηκε ακαριαία», είπε εκπρόσωπός της, ανασκευάζοντας την αρχική πληροφορία.

Ποιος είναι ο 60χρονος δράστης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς είναι 60χρονος Γερμανός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.

Am 09.10.2026 erfolgte gegen 02:20 Uhr ein schlagartiges Eindringen von Polizeikräften. Hierbei konnte der mutmaßliche Schütze überwältigt und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 60-jährigen Deutschen. Zum Tatmotiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. https://t.co/kl8rJgq8F7 October 9, 2026

Η εφημερίδα Bild είχε μεταδώσει ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το Μπερνγκάου, μια αγροτική κοινότητα περίπου 2.600 κατοίκων, βρίσκεται στην περιφέρεια Νόιμαρκτ του Άνω Παλατινάτου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ομώνυμης πόλης και περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νυρεμβέργης.

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