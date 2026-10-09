Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Μιχαΐλο Σεμίκιν.
Ο Σεμίκιν ανακοίνωσε την επίθεση και τον απολογισμό των θυμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με ανάρτησή του στο Telegram.
Λίγες ώρες νωρίτερα οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών μέσω Telegram, άνδρας σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone.
Άλλη επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, ενημέρωσαν αργά χθες βράδυ οι αρχές του Μπέλγκοροντ, περιφέρειας που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.
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