Νέα Υόρκη: Η ICE άνοιξε πυρ μπροστά σε πεντάχρονο παιδί και τραυμάτισε 28χρονο μετανάστη – Οργή, επεισόδια και απαίτηση να φύγουν οι πράκτορες από την πόλη (Video)

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Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στη Νέα Υόρκη οι πρακτικές της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), μετά τον πυροβολισμό ενός 28χρονου άνδρα από πράκτορά της, ενώ μέσα στο αυτοκίνητό του βρισκόταν ένα παιδί μόλις πέντε ετών. Το περιστατικό, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση ένοπλης βίας κατά τις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών, πυροδότησε διαδηλώσεις και επεισόδια με την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης (8/10). Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι καταδίκασε την επιχείρηση και ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη δράση της ICE στην πόλη.

Ο άνδρας, υπήκοος της Δομινικανής Δημοκρατίας, τραυματίστηκε στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το πεντάχρονο παιδί δεν υπέστη σωματικά τραύματα. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε του πυροβολισμού και για ποιον λόγο ο πράκτορας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Ένταση έξω από το νοσοκομείο – Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς

Η οργή για τον πυροβολισμό μεταφέρθηκε λίγες ώρες αργότερα έξω από το NewYork-Presbyterian Allen Hospital, όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας.

Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ζητώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Νέα Υόρκη και την πλήρη διερεύνηση της επιχείρησης.

New Yorkers protesting ICE chant “quit your job!” to NYPD as they remain outside of New York Presbyterian Hospital following the ICE shooting. pic.twitter.com/3wowgcO1Zg — Dean_Moses (@Dean_Moses) October 9, 2026

Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε επεισόδια όταν αστυνομικοί του NYPD προσπάθησαν να περιορίσουν τους συγκεντρωμένους με μεταλλικά οδοφράγματα.

Ορισμένοι διαδηλωτές έσπρωξαν ένα από τα οδοφράγματα προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύντομη συμπλοκή και να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία σύλληψη.

«Θέλουμε την ICE έξω από τους δρόμους μας. Χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», φώναζαν οι διαδηλωτές, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία και τις μεθόδους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Protesters are now chasing ice out of nyc. pic.twitter.com/w3QeQWHAJC October 8, 2026

Ακούστηκε επίσης το σύνθημα «Από την Παλαιστίνη μέχρι το Μεξικό, όλα αυτά τα τείχη πρέπει να πέσουν», συνδέοντας την κινητοποίηση με ευρύτερα αιτήματα κατά των περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών.

Σύμφωνα με τη New York Post, η ένταση κορυφώθηκε την ώρα που ο τραυματισμένος άνδρας αναρρωνόταν στο εσωτερικό του νοσοκομείου, με τους διαδηλωτές να απαιτούν εξηγήσεις για την επιχείρηση της ICE. <Cite ref=”turn100254news23″/>

Πυροβολισμοί μέσα σε κατοικημένη περιοχή – Ένα πεντάχρονο παιδί στο αυτοκίνητο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Μαρμπλ Χιλ, στο βόρειο Μανχάταν, δίπλα στο Μπρονξ.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούσαν επιχείρηση για τη σύλληψη του 28χρονου, όταν ένας από αυτούς άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους, οι σφαίρες διαπέρασαν το παρμπρίζ του οχήματος, ενώ ένα πεντάχρονο αγόρι καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Footage moments after ICE SHOOTING today in NYC ‼️ https://t.co/GJhpKWHEMK pic.twitter.com/nj8vnvp2Oa — Breaking X (@BreakingXAlerts) October 8, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες, που επικαλέστηκε και ο δήμαρχος, αναφέρουν ότι οι πράκτορες είχαν περικυκλώσει το αυτοκίνητο προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στον λαιμό, αλλά επέζησε, ενώ το παιδί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τις στιγμές μετά τον πυροβολισμό, με τον τραυματία στο έδαφος και ένοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες γύρω του.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, την οποία χαρακτήρισε «στοχευμένη».

Ωστόσο, στην αρχική του ενημέρωση δεν εξήγησε τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη χρήση πυροβόλου όπλου, περιοριζόμενο στην αναφορά ότι ο άνδρας τραυματίστηκε και ότι οι πράκτορες του παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες.

Το γεγονός ότι μέσα στο όχημα υπήρχε ένα μικρό παιδί εντείνει τα ερωτήματα για τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν όσοι βρίσκονταν στο σημείο της επιχείρησης.

Ο Μαμντάνι καταγγέλλει την ICE: «Μακριά από τα παιδιά μας»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο αντέδρασε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητη και εξαιρετικά σοβαρή».

«Σήμερα το απόγευμα, στη Μαρμπλ Χιλ, ένας κάτοικος της Νέας Υόρκης πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE μέσα σε κατοικημένη περιοχή», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πράκτορες περικύκλωσαν τον ίδιο και ένα παιδί πέντε ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα. Πιστεύουμε ότι το παιδί δεν τραυματίστηκε σωματικά».

This afternoon in Marble Hill, a New Yorker was shot by an ICE agent in a residential neighborhood. Early reports indicate agents surrounded him and a 5-year-old child in his car before firing multiple rounds. We believe the child was physically unharmed.



This is an… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 8, 2026

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να απαιτήσει τον τερματισμό των επιχειρήσεων της ICE στη Νέα Υόρκη.

«Όταν μιλήσουμε, θα απαιτήσω να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την ICE στην πόλη μας. Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια ενώ πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», τόνισε.

Στην ίδια ανακοίνωση έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον τραυματία και την οικογένειά του, εκφράζοντας την ελπίδα να αναρρώσει.

Κατέληξε μάλιστα με μια σειρά από κατηγορηματικές απαιτήσεις:

«Η ICE έξω από τις γειτονιές μας. Η ICE έξω από τα νοσοκομεία μας. Η ICE έξω από τους δρόμους μας. Η ICE μακριά από τα παιδιά μας».

Ο Μαμντάνι ζήτησε επίσης την κατάργηση της υπηρεσίας, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή του με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη μεταναστευτική πολιτική.

Η ICE επικαλείται το ποινικό παρελθόν του τραυματία

Από την πλευρά της, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχείρησε να υπερασπιστεί την επιχείρηση, επικεντρώνοντας την ενημέρωσή της στο ποινικό μητρώο του άνδρα που αποτελούσε στόχο της σύλληψης.

Το DHS υποστήριξε ότι πρόκειται για υπήκοο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο οποίος διέμενε παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο 28χρονος είχε καταδικαστεί για σοβαρή κλοπή και είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστεία, επίθεση, κατοχή ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ισχυρίζονται επίσης ότι ο άνδρας είχε σχέσεις με τη συμμορία Trinitarios, χωρίς ωστόσο οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

On October 8, at approximately 4:00 PM ET, ICE officers were conducting a targeted enforcement operation in the Bronx, New York, to arrest a criminal illegal alien from the Dominican Republic with a prior criminal conviction for grand larceny, and multiple prior arrests for… — Homeland Security (@DHSgov) October 9, 2026

Το DHS ανέφερε ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση μέλη της οποίας είχαν εμπλακεί το προηγούμενο έτος στον πυροβολισμό και τον τραυματισμό πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP).

Το υπουργείο υπενθύμισε ακόμη ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί από την αστυνομία της Νέας Υόρκης στις 7 Δεκεμβρίου 2023, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα.

Σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε τις πολιτικές προστασίας μεταναστών που εφαρμόζονται σε πόλεις υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι η περιορισμένη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Οι αναφορές στο ποινικό παρελθόν του τραυματία, πάντως, δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα της υπόθεσης: υπό ποιες συνθήκες κρίθηκε αναγκαίο να ανοίξει πυρ ο πράκτορας της ICE, ιδίως με ένα μικρό παιδί μέσα στο όχημα.

Κάθι Χόκουλ: Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια για τον πυροβολισμό

Την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις υπογράμμισε και η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ζητώντας από τις ομοσπονδιακές αρχές να αποσαφηνίσουν πλήρως τα γεγονότα.

«Αναμένουμε από τις ομοσπονδιακές αρχές να δώσουν πλήρη και απολύτως διαφανή εξήγηση για τις περιστάσεις αυτού του περιστατικού», ανέφερε.

Η Χόκουλ χαρακτήρισε τη χρήση ένοπλης βίας απαράδεκτη, προσθέτοντας τη φωνή της στις αντιδράσεις τοπικών αξιωματούχων για τις επιχειρήσεις της ICE.

I’ve been briefed on this afternoon’s shooting involving federal law enforcement agents in the Bronx.



We expect federal authorities to provide a full and transparent accounting of the circumstances surrounding this incident.



New Yorkers deserve to know exactly what happened and… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 8, 2026

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε και η New York Immigration Coalition, οργάνωση που δραστηριοποιείται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός αποτελεί ακόμη μία περίπτωση που αναδεικνύει τους κινδύνους από τις πρακτικές της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στις κοινότητες μεταναστών.

Ζήτησε άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση, δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες σώματος των πρακτόρων και απόδοση ευθυνών, εφόσον διαπιστωθεί δυσανάλογη χρήση βίας.

Στην έρευνα συμμετέχει και το FBI, το οποίο έστειλε ειδική ομάδα για τη συλλογή και εξέταση αποδεικτικών στοιχείων.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι οι δικοί του αστυνομικοί δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση της ICE, ούτε ήταν αυτόπτες μάρτυρες του πυροβολισμού.

Χιλιάδες συλλήψεις και αυξανόμενες καταγγελίες για τη δράση της ICE

Ο νέος πυροβολισμός προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με το Associated Press, από το προηγούμενο έτος έχουν καταγραφεί περισσότερα από 12 περιστατικά χρήσης πυροβόλων όπλων από πράκτορες της ICE κατά τη διάρκεια ελέγχων οχημάτων, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και άλλους τραυματίες.

Μάλιστα, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία είχε δώσει εντολή στους πράκτορές της να αποφεύγουν τις καταδιώξεις οχημάτων με υψηλές ταχύτητες και να πραγματοποιούν ελέγχους αυτοκινήτων μόνο εφόσον έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση.

Στη Νέα Υόρκη, η δράση της ICE έχει ενταθεί σημαντικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης, οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με δημοτικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο, από τις 20 Ιανουαρίου 2025 έως τις 10 Μαρτίου 2026 είχαν πραγματοποιηθεί 5.567 συλλήψεις από την ICE στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Η αυξημένη παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων έχει συνοδευτεί από επανειλημμένες διαδηλώσεις και καταγγελίες οργανώσεων για τα δικαιώματα των μεταναστών, που κάνουν λόγο για εκφοβισμό και υπερβολική χρήση βίας.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την κυβέρνηση Τραμπ εντείνεται, με τις τοπικές αρχές να αμφισβητούν τον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων.

Ο πυροβολισμός στο Μαρμπλ Χιλ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα όρια της ένοπλης βίας κατά τη σύλληψη μεταναστών και την προστασία των πολιτών που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στον λαιμό, ενώ ένα πεντάχρονο παιδί βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, καθιστά επιτακτική την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απάντηση στο ερώτημα εάν η χρήση όπλου από τον πράκτορα ήταν δικαιολογημένη.

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