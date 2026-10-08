Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν – «Αγία της Αριστεράς» για το ακροδεξιό Vox η 87χρονη

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Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης το βράδυ της Πέμπτης στη μνήμη της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας της οποίας η έξωση από το διαμέρισμά της στην πρωτεύουσα δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες για την στεγαστική κρίση της Ισπανίας.

Η συνταξιούχος, της οποίας το διαμέρισμα είχε αγοραστεί από μια επενδυτική εταιρεία που επιδίωξε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 230%, είχε γίνει το δημόσιο πρόσωπο της κρίσης πριν από τον θάνατό της στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης.

Η έξωση της Αμπασκάλ πυροδότησε κύματα διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία, οδήγησε στη δημιουργία ενός καταυλισμού διαμαρτυρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας και ώθησε την κυβέρνηση με επικεφαλής τους σοσιαλιστές να προτείνει έκτακτα μέτρα για να προσπαθήσει να κάνει την αγορά ενοικίασης πιο δίκαιη. Όταν τα μέτρα αυτά καταψηφίστηκαν από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πρόωρες γενικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Η οργή για την κατάσταση της γυναίκας που είχε γίνει γνωστή σε όλη τη χώρα ως Μαρικάρμεν παρέμεινε αμείωτη λίγες ώρες μετά τον θάνατό της. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από την πολυκατοικία όπου ζούσε για επτά δεκαετίες, μια σταθερή ροή ανθρώπων επισκεπτόταν ένα μικρό, αυτοσχέδιο μνημείο. Κάποιοι ήρθαν για να ανάψουν κεριά ή να αφήσουν λουλούδια, ενώ άλλοι άφησαν χειρόγραφα μηνύματα όπως «Γράψατε ιστορία Μαρικάρμεν» και «Σας ευχαριστούμε που αλλάξατε την Ισπανία».

Η Σάρα, 41 ετών, η οποία είχε έρθει με τον μικρό της γιο και μια πινακίδα που έγραφε «Μαρικάρμεν, θα αγωνιστούμε για εσάς», είπε: «Είμαστε εδώ επειδή νομίζω ότι ο θάνατος της Μαρικάρμεν δείχνει πώς οι θεσμοί μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μη φροντίζοντάς τον».

Για πολλούς, ο χώρος ήταν μια υπενθύμιση όλων όσων είχε περάσει η Μαρικάρμεν καθώς προσπαθούσε να μείνει στο σπίτι της, αποκρούοντας τρεις απόπειρες έξωσης πριν η επενδυτική εταιρεία καταφέρει να την αναγκάσει να φύγει. «Όταν οι άνθρωποι προστατεύονται λιγότερο από τους επενδυτές, αυτό οδηγεί σε τέτοια πράγματα», πρόσθεσε η Σάρα. «Αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είχε πεθάνει – αν είχε πεθάνει από φυσικά αίτια – θα μπορούσε να είχε πεθάνει ειρηνικά στο σπίτι της».

Ο Χάιμε, 34 ετών, επεσήμανε όλα όσα η Μαρικάρμεν είχε έρθει να εκπροσωπήσει, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ισπανία, όπου υποτίθεται ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι εγγυημένα. «Είχε γίνει σύμβολο, αν και ποτέ δεν ήθελε να είναι, του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση», είπε. «Έτσι ήρθα εδώ επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αποκαταστήσουμε μέρος του σεβασμού που η ισπανική κοινωνία πήρε από τη Μαρικάρμεν».

Μεταξύ των επισκεπτών ήταν και μερικοί από τους ακτιβιστές στέγασης που είχαν βοηθήσει τη Μαρικάρμεν να καταπολεμήσει προηγούμενες απόπειρες έξωσης. «Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να το δεχτεί κανείς», είπε ο Μιγκέλ, 59 ετών, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνημείο. «Όταν τα χρήματα είναι πιο ισχυρά από τις ζωές των ανθρώπων, είναι απίστευτο».

Είπε ότι ήλπιζε ότι ο θάνατος της Μαρικάρμεν θα σηματοδοτούσε μια καμπή στην Ισπανία. «Τουλάχιστον τώρα μιλάμε για αυτό και δίνουμε ονόματα σε όσους εκδιώκονται», είπε. «Επειδή μέχρι τώρα, 44 άνθρωποι την ημέρα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία, αυτοί είναι απλώς αριθμοί – τώρα τουλάχιστον έχουμε αρχίσει να ονομάζουμε όσους περνούν από αυτό».

Το συνδικάτο ενοικιαστών της Μαδρίτης ανακοίνωσε μια πορεία μνήμης στις 8 μ.μ. την Τετάρτη από το στρατόπεδο στην πλατεία Puerta del Sol μέχρι το διαμέρισμα της Αμπασκάλ.

«Αντίο, Μαρικάρμεν!», ανέφερε το συνδικάτο σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Απόψε θα σας τιμήσουμε με μια πορεία… προς το μέρος που ήταν το σπίτι σας για 70 χρόνια και όπου απλά θέλατε να μείνετε μέχρι το τέλος».

Η δοκιμασία της Αμπασκάλ έχει καταστήσει τη στέγαση βασικό ζήτημα στις επερχόμενες εκλογές, με την κυβέρνηση του Σάντσεθ να επιδιώκει να προωθήσει ένα αναδιατυπωμένο πακέτο μέτρων μέσω του συμβουλίου που λειτουργεί όταν το κοινοβούλιο έχει διαλυθεί. Εν τω μεταξύ, τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα που αντιτάχθηκαν στη νομοθεσία στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι δεν ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών που είναι στην εξουσία.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους της Αμπασκάλ το βράδυ της Τετάρτης. «Μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια σήμερα ως δική τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Αλμπέρτο Νουνιέζ Φεΐχό, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), ο οποίος ψήφισε κατά των έκτακτων μέτρων της περασμένης εβδομάδας, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του.

«Καμία προεκλογική εκστρατεία, κανένα πολιτικά κόμμα, κανένα κομματικό συμφέρον, κανένα άλλο τούβλο στον τοίχο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν κάποιος πεθαίνει, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο παρά σεβασμός».

Την επόμενη μέρα, ωστόσο, ο Φεΐχό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «χειραγωγήσει τα συναισθήματα του ισπανικού λαού» εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη έξωση, ενώ υπήρχαν αμέτρητες άλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Σάντσεθ.

Οι πολιτικοί του PP ένωσαν επίσης τις δυνάμεις τους με την ακροδεξιά την Πέμπτη για να ασκήσουν βέτο στις προσπάθειες να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τη Μαρικάρμεν στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Μαδρίτης και στη γερουσία της χώρας. Στο δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, εν τω μεταξύ, μια δεξιά προσπάθεια να εμποδιστεί η τήρηση ενός λεπτού σιγής ματαιώθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο θάνατος της Αμπασκάλ προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με το πώς την αντιμετώπισαν οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης. Το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο επίσης καταψήφισε τα νέα διατάγματα, είχε ψευδώς υπονοήσει ότι η Μαρικάρμεν θα είχε σπίτι αν ήταν μετανάστρια από τη Βόρεια Αφρική, ενώ ένας σχολιαστής είχε εκφράσει την άποψη ότι «η Μαρικάρμεν επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας ψηφοφορίας για άτομα που αντιμετωπίζουν έξωση» για να γίνει αγία της αριστεράς.

Τουλάχιστον δύο ακροδεξιές προσωπικότητες, μεταξύ αυτών κι ένας ευρωβουλευτής του Vox, προσπάθησαν να σπείρουν αμφιβολίες για την αιτία θανάτου της Αμπασκάλ, με έναν να ζητά να διεξαχθεί νεκροψία για να διαπιστωθεί εάν η κυβέρνηση είχε εμπλακεί. Ένας άλλος έγραψε: «Η Μαρικάρμεν πιθανότατα είχε ήδη αναγκαστεί να στείλει την ταχυδρομική της ψήφο πριν την καταδικάσουν. Περιμένω τα πάντα από αυτό το κάθαρμα».

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