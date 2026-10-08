Δεύτερη επίθεση σε 24 ώρες σε σχολείο στην Πολωνία, μια γυναίκα νεκρή – Ο 15χρονος δράστης είχε κάμερα στο κράνος του

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Ένας 15χρονος πρώην μαθητής σκότωσε μια εργαζόμενη και τραυμάτισε δύο άλλους σε ένα πολωνικό δημοτικό σχολείο την Πέμπτη καθώς φορούσε κάμερα τοποθετημένη σε κράνος, σε μια δεύτερη επίθεση εντός λίγων ωρών, πιθανώς ως απάντηση σε μια διαδικτυακή πρόκληση, ανέφεραν οι αρχές.

Μια 37χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως επιστάτης υπέκυψε στα τραύματά της στην τελευταία επίθεση, η οποία έλαβε χώρα γύρω στις 9 π.μ. στο Λέστσιντολ-Νοβίνι, βορειοανατολικά της Βαρσοβίας, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Την Τετάρτη, ένας 19χρονος τραυμάτισε 10 άτομα, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε, σε ένα άλλο σχολείο στην Οστρολέκα, στη βορειοανατολική Πολωνία, και η αστυνομία συνέλαβε έναν 17χρονο στο Σίερπτς, στη βορειοκεντρική Πολωνία, ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης.

#LATEST A knife attack at a school in the central Polish city of Ostroleka on Wednesday left at least seven people injured, two of them seriously, Polish radio station RMF reported. The attacker, a 19-year-old student at the school, fled after the attack but was later arrested by police, RMF said. — CGTN (@CGTNOfficial) October 7, 2026

«Φοβόμαστε ένα ζοφερό φαινόμενο αντιγραφής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε έκτακτη συνεδρίαση.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική κατάσταση… για πρώτη φορά, έχουμε να κάνουμε με έναν δολοφόνο που φορούσε κάμερα τοποθετημένη σε κράνος, σκοπεύοντας να βιντεοσκοπήσει την επίθεση με μαχαίρι». Δεν ήταν σαφές εάν η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε όντως. Διέταξε την αστυνομία να επισκέπτεται καθημερινά τα σχολεία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω βία.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι τα περιστατικά θα μπορούσαν να σχετίζονται με μια διαδικτυακή πρόκληση και ότι αυτό διερευνάται.



Ο Τουσκ επαίνεσε τον ηρωισμό δύο εκπαιδευτικών στο σχολείο που τραυματίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να σταματήσουν τον δράστη.

Ο διευθυντής Κριστόφ Οχμάνσκι είπε ότι άκουσε μια κραυγή και έτρεξε στον διάδρομο. «Με τραυμάτισε με τη λεπίδα ενός μάλλον μακριού μαχαιριού – είχε τρία μαχαίρια πάνω του – και με χτύπησε με τη λαβή», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Polskie Radio RDC. «Μέχρι τότε, είχα καταφέρει να τον περιορίσω».

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε ένα αεροσκάφος πρώτων βοηθειών να πετάει μακριά από το σχολείο, όπου είχε συγκεντρωθεί ένα μικρό πλήθος. Ο πατέρας ενός παιδιού, που περίμενε έξω από το σχολείο, είπε ότι στους μαθητές δεν είχε ακόμη επιτραπεί να φύγουν, αλλά ήταν ασφαλείς.

😱 Two knife attacks at schools in Poland in just two days: one person killed and 11 others injured On the morning of October 8, a 15-year-old former student attacked people with a knife at a primary school in Leszczydół-Nowiny, near Warsaw. A 37-year-old female school employee was killed. The school’s principal and a teacher were injured while trying to stop the attacker. Their injuries are not life-threatening. Emergency services and an air ambulance were dispatched to the scene. A day earlier, on October 7, a 19-year-old man carried out a knife attack at a school in Ostrołęka. Ten people were injured, including the attacker himself. Police also prevented another potential school attack in the town of Sierpc, where a 17-year-old was detained carrying two knives. According to Polish Interior Minister Marcin Kierwiński, the teenager had been searching online for information on how to carry out a bloody attack. October 8, 2026

Πλατφόρμες του δημόσιου ειδησεογραφικού σταθμού TVP Info έδειξαν την αστυνομία να περνά χειροπέδες στον δράστη και να τον βάζουν σε ένα αστυνομικό βαν.

🚨 Footage of today’s arrest of a 15-year-old former student who carried out an attack at a school in Leszczydół-Nowiny, Poland — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026

Η επιθεωρήτρια Καταρζίνα Νόβακ, διευθύντρια επικοινωνίας της εθνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι σοβαροί παραβάτες είναι όλο και νεότεροι σε όλη την Ευρώπη.

«Τους τελευταίους μήνες στην Πολωνία, έχουμε δει συλλήψεις εφήβων που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις… Επομένως, αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να το αναγνωρίσουμε», δήλωσε στο TVP Info.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι ο 17χρονος που κρατήθηκε στο Σίερπκ είχε αναφέρει σχέδια να κάνει «κάτι επικίνδυνο» σε σχολικό χώρο.

«Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από ηλεκτρονικές συσκευές αποκάλυψαν διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με τον τρόπο ενορχήστρωσης ενός τόσο βίαιου γεγονότος», δήλωσε ο Κιερβίνσκι. Η αστυνομία βρήκε δύο μαχαίρια στην κατοχή του.

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