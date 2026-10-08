Θέλουν να πουλήσουν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω… ΗΠΑ, με «μπροστινό» Αμερικανό επενδυτή

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Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την προσέλκυση Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters πέντε άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Κούσνερ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρεί την επιχειρηματική δραστηριότητα κεντρικής σημασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στους Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ντμίτριεφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη τις τελευταίες εβδομάδες. Ενώ δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό συζήτησαν τον Nord Stream σε αυτές τις περιπτώσεις, το θέμα παραμένει στην ημερήσια διάταξη, δήλωσαν δύο από τα άτομα στο Reuters.

«Οποιεσδήποτε συμφωνίες θα πρέπει να διαπραγματευτούν η Ρωσία με την DFC (US International Development Finance Corporation) και το Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να ωφελούν τους φορολογούμενους και τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις για τον αγωγό.

«Δεν υπήρξαν πρόσφατα συζητήσεις για τον Nord Stream», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος προωθεί ενεργά την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία, συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας και Οικονομικών των ΗΠΑ για να συζητήσουν πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.

Παραμένει ασαφές πόσο ενδιαφέρεται η Ουάσινγκτον να επιδιώξει την επανεκκίνηση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεδομένων των εμποδίων, μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε επανεκκίνηση παράνομη.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να άρει ή να χαλαρώσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αλλά εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, αυτό θα γίνει πιο δύσκολο.

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση του στρατού τους για να αμυνθούν από τη Ρωσία, θα αντισταθούν σθεναρά στην επαναλειτουργία του Nord Stream.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας δήλωσε ότι ο Nord Stream και το ρωσικό φυσικό αέριο έχουν υποστεί κυρώσεις στην Ευρώπη και ότι η Γερμανία έχει βρει εναλλακτικές λύσεις. Είπε ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία των αγωγών απαιτούσε την έγκριση της κυβέρνησης και αυτό δεν ήταν επιθυμητό.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία αγόραζε περισσότερο από το ήμισυ του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία μέσω των δύο αγωγών Nord Stream. Αυτοί μπήκαν στον πάγο αφού η Μόσχα περιόρισε την παροχή προς την Ευρώπη και ανατινάχθηκαν σε μια σειρά υποβρύχιων εκρήξεων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Εμπόδια στην ιδιοκτησία του Nord Stream

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον λαμβάνουν χώρα σε ένα φόντο βαθιάς ευρωπαϊκής δυσπιστίας απέναντι στα κίνητρα της Ρωσίας.

Νωρίτερα φέτος, οι επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία δεν ήθελε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο και χρησιμοποιούσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να πιέσει για επιχειρηματικές συμφωνίες.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, έχουν φτάσει σε ύφεση, καθώς αξιωματούχοι στο Βερολίνο κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι οργανώνει μια συστηματική εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων.

Ορισμένοι Γερμανοί νομοθέτες λένε ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες θα ενισχύσουν τη Μόσχα καθώς επιδιώκει πόλεμο με την Ουκρανία.

«Αυτή φαίνεται να είναι μια βρώμικη συμφωνία που θα κοστίσει ακριβά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Michael Kellner, νομοθέτης που ήταν υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Αμερικανοί και Ρώσοι θα μοιραστούν τα κέρδη», είπε.

Ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας αντιτίθεται στην επανεκκίνηση του αγωγού, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της χώρας, θέλει να το κάνει.

Ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με την ηγεσία της AfD στις αρχές του επόμενου έτους για να συζητήσουν ξανά την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η πώληση της ιδιοκτησίας της εταιρείας που ελέγχει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream σε έναν Αμερικανό επενδυτή ή η επανεκκίνηση του ρωσικού φυσικού αερίου αντιμετωπίζει εμπόδια.

Η εταιρεία ανήκει κατά 51% στον ρωσικό κρατικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom, με ένα επιπλέον 31% να μοιράζεται μεταξύ δύο γερμανικών οντοτήτων και το υπόλοιπο στα χέρια μιας γαλλικής και μιας ολλανδικής εταιρείας.

Οι δύο Γερμανοί μέτοχοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τις μετοχές τους για να διατηρήσουν τη γερμανική επιρροή, σε περίπτωση που η Gazprom πουλήσει το μερίδιό της, ανέφερε ένα άλλο άτομο.

Μέρες μετά τις συναντήσεις στη Μόσχα, ο Κούσνερ δήλωσε στο Κίεβο ότι είχε μιλήσει με Ευρωπαίους ομολόγους του για το πώς ο πόλεμος ώθησε τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω, υποστηρίζοντας «συμφωνίες ευημερίας» για την ενθάρρυνση της ειρήνης και την παροχή «στους ηγέτες… σε κάτι στο οποίο θα προσβλέπουν».

Ενώ μια συμφωνία για το φυσικό αέριο θα ικανοποιούσε το Κρεμλίνο, θα δίχαζε τη γερμανική κοινή γνώμη, η οποία είναι πολωμένη σχετικά με την αγορά ρωσικής ενέργειας, και την Ευρώπη, όπου η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη Ρωσία και απορρίπτουν τους ενεργειακούς δεσμούς.

Η πολιτική ηγεσία της Πολωνίας παρακολουθεί τις συζητήσεις για την επαναλειτουργία του αγωγού, αλλά παραμένει σθεναρά αντίθετη, δήλωσε ένα άτομο με γνώση του τρόπου σκέψης της κυβέρνησης.

Οι Κούσνερ και Ντμιτρίεφ συζητούν επίσης την πώληση μιας σειράς επιχειρήσεων, από διυλιστήρια πετρελαίου έως πρατήρια βενζίνης στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίες ανήκουν στη ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil, δήλωσαν δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μια κοινοπραξία της ομοσπονδιακής επενδυτικής υπηρεσίας DFC και επενδυτών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγόραζε τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι αμερικανικές αρχές θα άρουν τις κυρώσεις, δήλωσαν τα ίδια άτομα.

«Σχετικά με τη Lukoil, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συνεργάστηκαν με την DFC για να διαπραγματευτούν μια σημαντική προκαταβολή και τόκους κερδών για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.



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