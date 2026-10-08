Oι Ισπανοί αποχαιρετούν με συγκίνηση και οργή την Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, την «γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας»- «Ο αγώνας συνεχίζεται»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην καρδιά του αυτοσχέδιου «καταυλισμού διαμαρτυρίας» που έχουν δημιουργήσει ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πουέρτα ντελ Σολ στην καρδιά της Μαδρίτης, η Αϊτάνα Λόπεθ βρέθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετά τον θάνατό της. Στα χέρια της ένα κερί με μια επιγραφή με μαύρο μαρκαδόρο: «Σας ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Στην τεράστια πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου έχουν στηθεί περίπου εκατό σκηνές τις τελευταίες δέκα ημέρες, αυτή η 25χρονη φοιτήτρια μόδας, «σοκαρισμένη», τίμησε τη μνήμη της γυναίκας που, σύμφωνα με την Λόπεθ, «ήταν η απαρχή αρχή όλων αυτών» – μια αναφορά στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει συγκλονίσει την Ισπανία από την έξωση της 87χρονης Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στις 23 Σεπτεμβρίου.

🇪🇸 Maricarmen ​Abascal, the 87-year-old woman whose eviction sparked housing ​protests in #Spain, has died, Madrid's tenants' union said on Wednesday.



Abascal became a symbol of Spain's housing market on September 23 when she was evicted from her life-long Madrid home on a… pic.twitter.com/jfYIPn4vDK — FRANCE 24 English (@France24_en) October 8, 2026

Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Μια πορεία μνήμης είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ, από αυτό τον καταυλισμό προς το πρώην σπίτι της Αμπασκάλ, η οποία πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της.

«Ήθελα οπωσδήποτε να έρθω να ανάψω ένα κερί, να προσπαθήσω να αγοράσω κάποια λουλούδια ή κάτι τέτοιο (…) Για να δηλώσω την παρουσία μου», είπε η Λόπεθ στο Γαλλικό Πρακτορείο, στεκόμενη μπροστά από ένα μικρό, αυτοσχέδιο βωμό με κεριά και πλακάτ.

Death of 87-year-old Maricarmen Abascal following her forcible eviction from her Madrid home has sparked widespread protests and prompted emergency housing reform in Spain. Jaime Velazquez has more pic.twitter.com/lPDDgcTBWr — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 8, 2026

«Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας», «Ο αγώνας συνεχίζεται», έγραφαν πλακάτ σε κομμάτια χαρτονιού τοποθετημένα εδώ κι εκεί στο έδαφος, ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα.

Αργά το πρωί, περίπου δέκα άτομα, ορισμένα εμφανώς συγκινημένα, παρέμεναν μπροστά από το σημείο, ενώ τουρίστες περπατούσαν ανάμεσα στα κεριά και τις σκηνές.

«Ένα ακόμη θύμα»

Ο Λουίθ Ροντρίγκεθ, 64 ετών, είπε ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, «έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα».

Νοσηλευόμενη σε κακή κατάσταση υγείας μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, «ξέραμε ότι θα πεθάνει, και πέθανε», τόνισε ο κάτοικος αυτός της ισπανικής πρωτεύουσας. «Αυτό είναι αηδιαστικό!».

Κατά την άποψή του, η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που πυροδότησε κύμα αγανάκτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». «Αυτή η γυναίκα ήταν ένα θύμα, απλώς ένα ακόμη θύμα», είπε οργισμένος.

Την περασμένη Παρασκευή, οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν δύο νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, συμπεριλαμβανομένου ενός για αναστολή εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων.

Αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών προκήρυξε πρόωρες εκλογές τρεις ημέρες αργότερα για τις 29 Νοεμβρίου.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez and his left-wing allies are gambling that a campaign that puts the housing crisis front and center can galvanize support for their beleaguered bloc, which opinion polls show is heading for a bruising defeat https://t.co/UYsgq8AHTl — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2026

«Αυτή ήταν μια γυναίκα που εργαλειοποιήθηκε πολιτικά από διάφορα κόμματα», ισχυρίστηκε η Χουάνα Σοτίγιος, μια 68χρονη συνταξιούχος.

Πριν από λίγους μήνες, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es για τον πολυετή αγώνα της ώστε να αποφύγει την έξωση από το σπίτι όπου διέμενε για 70 χρόνια, αφού αγοράστηκε από μια εταιρεία ακινήτων που αύξησε κατακόρυφα το ενοίκιο.

«Αυτή η μάχη κατέστρεψε την υγεία μου. Μετά βίας αντέχω άλλο», είπε. Σήμερα το πρωί, ακόμη και πριν από την προγραμματισμένη λήξη της πορείας το βράδυ, πολλά κεριά, λουλούδια και μηνύματα φόρου τιμής είχαν τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο στους πρόποδες του κτιρίου που ζούσε.

Διαβάστε επίσης:

Δεύτερη επίθεση σε 24 ώρες σε σχολείο στην Πολωνία, μια γυναίκα νεκρή – Ο 15χρονος δράστης είχε κάμερα στο κράνος του

Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά, λέει ο δήμαρχος του Σεν Ντενί που μπήκε «ασπίδα» ανάμεσα σε μαθητές και αστυνομία στη Γαλλία – Πυρά κατά του Μακρόν

Θέλουν να πουλήσουν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω… ΗΠΑ, με «μπροστινό» Αμερικανό επενδυτή











