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ΚΟΣΜΟΣ

Έλενα Καραμαγκάλη ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ

08.10.2026 17:32

Ελβάν Μπενουά: Το «πρόσωπο» των μαθητικών κινητοποιήσεων παραδίδει μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας (Video)

08.10.2026 17:32
elwan benoit gallia

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Ο Ελβάν Μπενουά, 17χρονος μαθητής λυκείου, έχει αναδειχτεί ως το πρόσωπο των κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη Γαλλία.

Ακομπλεξάριστος, φωτογενής, με στακάτο πολιτικό λόγο, επιχειρήματα στα οποία δύσκολα μπορούν να φέρουν αντίλογο δημοσιογράφοι και πολιτικοί και αρκετά ανθεκτικός ώστε να δέχεται τις ομαδικές επιθέσεις των τηλεοπτικών πανελ χωρίς να «λυγίζει», έχει καταστεί η «φωνή» των νέων και ο Ελβάν μιλάει πλέον συχνά στα ΜΜΕ για να υπερασπιστεί τα αιτήματα των κινητοποιημένων νέων.

Μαθητές και φοιτητές σε ολόκληρη τη Γαλλία προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι για τον υπερπληθυσμό στις σχολικές αίθουσες, την έλλειψη εκπαιδευτικών, την επιδείνωση των σχολικών υποδομών και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ο Ελβάν μαθητής στο λύκειο Jacques-Decour στο Παρίσι, αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του μαθητικού κινήματος και έχει πλέον τεράστια διαδικτυακή απήχηση, μιλώντας για τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, τις συνθήκες στα σχολεία των προαστίων ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Χαρακτηριστική είναι μια συνέντευξη που παραχωρεί στον ακροδεξιό influencer Vincent Lapierre, αφήνοντάς τον επί της ουσίας άφωνο, προκαλώντας αίσθηση σε όλη τη χώρα, εκτοξεύοντας τη φήμη του ακόμη και εκτός συνόρων.

Ένα στιγμιότυπο με τον Ζακ Λικ Μελανσόν, στο οποίο αγκαλιάζονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, έχει προκαλέσει κριτική από τους δεξιούς κύκλους ενώ αρκετοί εξ αυτών υποστηρίζουν πως σύντομα ο Ελβάν θα βρεθεί ξανά στο πλάι του αριστερού ηγέτη, με πολιτικό ρόλο αυτή τη φορά.

Ωστόσο, ο ίδιος μοιάζει να είναι πιο προσγειωμένος από τους επικριτές του: «Δεν θέλω να είμαι εκπρόσωπος κανενός πράγματος, είμαι προϊόν των κοινωνικών δικτύων, το γνωρίζω καλά. Μόλις η ατμόσφαιρα των αποκλεισμών εξαφανιστεί, θα εξαφανιστώ μαζί της», λέει.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 17:38
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