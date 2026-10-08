Η αστυνομία παραδέχεται ότι τα εντάλματα έρευνας για τον Άντριου ήταν παράνομα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βρετανική αστυνομία παραδέχτηκε ότι τα εντάλματα που χρησιμοποίησε για την έρευνα στα σπίτια του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ νωρίτερα φέτος ήταν παράνομα, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι αποδέχτηκε ότι «η αρχική απόφαση του δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα βάσει του συγκεκριμένου νομοθετήματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν εσφαλμένη» πριν ερευνήσουν τα ακίνητα του πρώην πρίγκιπα στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο Άντριου συνελήφθη από την αστυνομία ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν στις εφόδους στα σπίτια του στο Νόρφολκ και το Μπέρκσαϊρ θα παραμείνουν στην αστυνομία όσο συνεχίζεται η νομική του αμφισβήτηση για αυτό το υλικό.

Οι δικηγόροι του Άντριου προσέφυγαν στο δικαστήριο για να αμφισβητήσουν τις ενέργειες του αρχηγού της αστυνομίας και του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου.

Η σύλληψή του τον Φεβρουάριο έγινε μετά τη δημοσίευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εγγράφων που υποδηλώνουν ότι είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν όταν ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου το 2010.

Έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Το δικαστήριο άκουσε την Πέμπτη ότι η αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών όταν έκανε έφοδο στα σπίτια του Άντριου.

Η θέση της αστυνομίας ήταν ότι είχε υποβάλει αίτηση για εντάλματα έρευνας βάσει των άρθρων οκτώ και εννέα του νόμου περί αστυνομίας και ποινικών αποδεικτικών στοιχείων του 1984 σε ακρόαση στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο την προηγούμενη ημέρα της έρευνας.

Το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι χρειάζονταν μόνο εντάλματα έρευνας βάσει του άρθρου οκτώ και αυτά εκδόθηκαν με βάση αυτό – αλλά στη συνέχεια, μια νομική προσφυγή απέδειξε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να τα είχε εκδώσει βάσει του άρθρου εννέα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η συμφωνία που οδήγησε στην ακύρωση των ενταλμάτων αφορά συγκεκριμένα μια απόφαση που έλαβε το δικαστήριο σχετικά με τη νομική βάση αυτών και δεν αποτελεί κρίση για την τρέχουσα έρευνά μας.

Διασφαλίσαμε ότι το δικαστήριο παρέλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα για να ενημερώσει την απόφασή του, ακολουθώντας τις σωστές νομικές διαδικασίες σε όλη τη διάρκεια.

Δεχόμαστε τη θέση ότι η αρχική απόφαση του δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα βάσει του συγκεκριμένου νομοθετήματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν εσφαλμένη και ως εκ τούτου αυτά πρέπει να ακυρωθούν νομικά.

Οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποφασιστεί πώς θα διαχειριστεί το υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες και εάν μπορούμε να το διατηρήσουμε νόμιμα για την υποστήριξη της τρέχουσας έρευνάς μας».

Η αστυνομία δήλωσε ότι «η έρευνά της για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα από έναν άνδρα 60 ετών από το Νόρφολκ παραμένει σε εξέλιξη και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε όλες τις εύλογες γραμμές έρευνας για την αποτελεσματική και δίκαιη πρόοδο αυτής της έρευνας».

Διαβάστε επίσης:

Ελβάν Μπενουά: Το «πρόσωπο» των μαθητικών κινητοποιήσεων παραδίδει μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας (Video)

Oι Ισπανοί αποχαιρετούν με συγκίνηση και οργή την Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, την «γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας»- «Ο αγώνας συνεχίζεται»

Δεύτερη επίθεση σε 24 ώρες σε σχολείο στην Πολωνία, μια γυναίκα νεκρή – Ο 15χρονος δράστης είχε κάμερα στο κράνος του