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09.10.2026 09:41

Κρίστα Πάικ: Ανοίγει ξανά η δικαστική υπόθεση για τη θανατηφόρα ένεση μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

09.10.2026 09:41
christa_pike_ektelesi

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Νέα τροπή στην υπόθεση της 50χρονης θανατοποινίτισσας στο Τενεσί, η οποία ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της και κατάφερε να ανοίξει ξανά τη δικαστική μάχη.

Η Κρίστα Πάικ, η πρώτη θανατοποινίτισσα στις ΗΠΑ η οποία επέζησε από εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη, καθώς αποφασίστηκε η επανεξέταση της προσφυγής της κατά της συγκεκριμένης μεθόδου.

Η 50χρονη επρόκειτο να γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια. Ωστόσο, η διαδικασία απέτυχε, αφήνοντάς την αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση.

Η απόφαση που ανοίγει ξανά την υπόθεση

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η δικαστής Ι’Ασία Μάιλς έκρινε ότι συντρέχουν «ακραίες και εξαιρετικές περιστάσεις» που δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι το πρωτόκολλο εκτέλεσης του Τενεσί, που προβλέπει τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης, είναι αντισυνταγματικό.

Είχαν καταγγείλει ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού και προβλήματα στη διαδικασία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πολύ λεπτές φλέβες της Πάικ δυσκολεύουν τη χορήγηση της ουσίας.

Από τον εγκεφαλικό θάνατο στην ανάρρωση

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, κατά την αποτυχημένη εκτέλεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες και δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Μάλιστα, μία βελόνα αφαιρέθηκε από το χέρι της λυγισμένη σε γωνία 90 μοιρών.

Η Πάικ παρέμεινε αναίσθητη, ενώ οι δικηγόροι της ενημερώθηκαν τη Δευτέρα ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και επρόκειτο να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη.

Ωστόσο, την Τρίτη ανέκτησε τις αισθήσεις της και πλέον μπορεί να μιλά και να περπατά. Εξακολουθεί, πάντως, να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έχει υποστεί θρόμβωση στο χέρι, πάσχει από πνευμονία και δεν μπορεί να τραφεί.

Παγώνουν οι εκτελέσεις στο Τενεσί

Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση στην πολιτεία από τον Μάιο, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις για το 2026 και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα.

Παραμένει άγνωστο εάν θα οριστεί νέα ημερομηνία εκτέλεσης της Πάικ, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο για τη βάναυση δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν ήταν 18 ετών.

Πριν από την εκτέλεση, η υπεράσπισή της είχε επίσης αμφισβητήσει τη συμμετοχή αποκλειστικά ανδρικής ομάδας στη διαδικασία, επικαλούμενη το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης της Πάικ κατά την παιδική της ηλικία. Η σχετική προσφυγή είχε απορριφθεί τον Αύγουστο.

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