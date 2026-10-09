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09.10.2026 10:39

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

09.10.2026 10:39
Nidal-Hasan
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  • Οι ΗΠΑ πρόκειται να μεταδώσουν ζωντανά μέσω της...

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Σε… θέαμα για το κοινό θα μετατρέψουν οι ΗΠΑ την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν από στρατιωτικό απόσπασμα, μεταδίδοντάς την live και θυμίζοντας τις ρωμαϊκές αρένες…

Τη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση επιβεβαίωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να γνωστοποιήσουν το επόμενο διάστημα περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Είχε προηγηθεί αίτημα του Πιτ Χέγκσεθ για τη «χρήση» εκτελεστικού αποσπάσματος, την οποία και ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια και η επιστροφή του στην αμερικανική στρατιωτική δικαιοσύνη, έπειτα από δεκαετίες, προσδίδει στην υπόθεση μια ιδιαίτερα σκοτεινή διάσταση.

Ποιος είναι ο Νιντάλ Χασάν

Η υπόθεση αφορά την επίθεση της 5ης Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο Χασάν, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών σε χώρο της βάσης.

Η επίθεση στο Fort Hood από τον Χασάν

Η υπόθεση αφορά την επίθεση της 5ης Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο Χασάν, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών σε χώρο της βάσης.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ενώ 32 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Χασάν πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Το 2013 στρατοδικείο τον έκρινε ένοχο για 13 κατηγορίες προμελετημένης δολοφονίας και 32 κατηγορίες απόπειρας προμελετημένης δολοφονίας, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Χασάν δεν αρνήθηκε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του συνδέονταν με την προσπάθειά του να αποτρέψει Αμερικανούς στρατιώτες από το να μεταβούν στο Αφγανιστάν και να πολεμήσουν μουσουλμάνους.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ενώ 32 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Χασάν πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Το 2013 στρατοδικείο τον έκρινε ένοχο για 13 κατηγορίες προμελετημένης δολοφονίας και 32 κατηγορίες απόπειρας προμελετημένης δολοφονίας, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Χασάν δεν αρνήθηκε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του συνδέονταν με την προσπάθειά του να αποτρέψει Αμερικανούς στρατιώτες από το να μεταβούν στο Αφγανιστάν και να πολεμήσουν μουσουλμάνους.

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