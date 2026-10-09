Ακροδεξιές κυβιστήσεις: Η (αναμενόμενη) υποχώρηση του AfD για την έξοδο από το ευρώ στοχεύει στην ανάληψη της εξουσίας

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Μια απόπειρα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία να χαλαρώσει τη δέσμευσή του για αποχώρηση της Γερμανίας από το ευρώ είναι η τελευταία ένδειξη ότι το κόμμα προσαρμόζεται σε μια φιλοδοξία που κάποτε φαινόταν μακρινή: να κυβερνήσει τη Γερμανία.

Η υποχώρηση, που προτείνεται σε ένα έγγραφο στρατηγικής του γερμανικού δεξιού κόμματος, σύμφωνα με το Politico, μετατρέπει μια μακροχρόνια, κατηγορηματική δέσμευση για εγκατάλειψη του ευρώ σε κάτι πιο αποδεκτό για τον μέσο Γερμανό. Είναι το είδος της ρεαλιστικής κίνησης που έχουν κάνει τα ριζοσπαστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, καθώς ένα αυξανόμενο κύμα υποστήριξης τα έχει φέρει πιο κοντά στην πραγματική εξουσία.

Σύμφωνα με την Bild am Sonntag, το AfD εγκαταλείπει την απαίτησή του να αποσυρθεί η Γερμανία με «ομαλό» τρόπο από το εμβληματικό σχέδιο νομισματικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Αντ’ αυτού, προτείνει να τεθεί το ζήτημα σε εθνικό δημοψήφισμα εάν οι εταίροι της αρνηθούν να εφαρμόσουν μια σειρά από ριζικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της νομισματικής ένωσης.

«Το AfD προσπαθεί τώρα να περιορίσει τα πιο αμφιλεγόμενα άκρα του», δήλωσε ο παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι. «Πιθανότατα θέλει να φαίνεται πιο κατάλληλο για κυβέρνηση… Ανασυσκευάζει τη συζήτηση για την έξοδο μέσα σε μια πιο λεπτή, ευρωσκεπτικιστική πλατφόρμα».

Άλλοι το έθεσαν πιο ωμά: «Αυτό θα τους κάνει να ακούγονται λιγότερο τρελοί», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της EFG Bank, Στέφαν Γκέρλαχ.

Η πρόταση δεν αποτελεί ακόμη επίσημη θέση του ακροδεξιού κόμματος: Η τρέχουσα πλατφόρμα του AfD, όπως εκφράστηκε στο μανιφέστο του στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου έτους, εξακολουθεί να ζητά την έξοδο από το ευρώ και ένα συνέδριο του κόμματος αναμένεται να εξετάσει τυχόν αλλαγές το επόμενο έτος. Ο René Aust, πρόεδρος της ομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο συμμετέχει το AfD, υποστήριξε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η μετατόπιση απλώς επεξεργάζεται μια υπάρχουσα θέση.

Ωστόσο, ο συμβολισμός είναι σημαντικός, καθώς θα σηματοδοτούσε μια σαφή απόκλιση από τις ιδρυτικές του αρχές. Το AfD ξεκίνησε ως ένα κόμμα κατά του ευρώ, με αφορμή τις αμφιλεγόμενες ad hoc διασώσεις κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους μεταξύ 2010 και 2012. Αλλά μετά την εκδίωξη του ιδρυτή Bernd Lucke το 2015, η μετανάστευση και άλλα καυτά ζητήματα ήρθαν στο προσκήνιο και ο ευρωσκεπτικισμός υποχώρησε στο παρασκήνιο.

Η νέα μετατόπιση φαίνεται επίσης να αντιπροσωπεύει μια νίκη για την ηγέτιδα του AfD, Άλις Βάιντελ, η οποία έχει βάλει στο μάτι την ομοσπονδιακή καγκελαρία. Υποστηρίζει τα τελευταία δύο χρόνια ότι είναι «πολύ αργά» για τη Γερμανία να αποχωρήσει από το ευρώ και, σε μια κεντρική συνέντευξη με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF τον Αύγουστο, απέφυγε τα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση του μανιφέστου για έξοδο, προτιμώντας να επικρίνει τις αδυναμίες του νομίσματος και τις καταχρήσεις στη διακυβέρνησή του εις βάρος της Γερμανίας.

Ο Μαρσέλ Λεβαντόφσκι, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Χάλε και ειδικός στον λαϊκισμό, δήλωσε ότι βλέπει την αλλαγή ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης μεταξύ της ακροδεξιάς της Ευρώπης να μαλακώνει τη ρητορική και τις φιλοδοξίες της όσο πλησιάζει στην εξουσία.

Μετά από δύο εμφατικές νίκες στις περιφερειακές εκλογές τον περασμένο μήνα, και με ένα σαφές και αυξανόμενο προβάδισμα στις εθνικές δημοσκοπήσεις, το AfD δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην εξουσία. Ο Λεβαντόφσκι σημείωσε ότι το Εθνικό Κόμμα Συναγερμού (RN) της Γαλλίας είχε επίσης εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις του να εγκαταλείψει το ευρώ και να αποχωρήσει από την ΕΕ. Αυτές οι αποφάσεις φαίνεται να έχουν εδραιώσει το προβάδισμα του κόμματος στις εθνικές δημοσκοπήσεις, δίνοντας στη Μαρίν Λεπέν την καλύτερη μέχρι στιγμής ευκαιρία να εξασφαλίσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές της επόμενης άνοιξης.

Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν φαίνονται έτοιμοι για αποχώρηση της χώρας από το ευρώ: το 87% υποστηρίζει το ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την άνοιξη.

«Για τα λαϊκιστικά, ακροδεξιά κόμματα, η έκκληση για δημοψηφίσματα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι. «Όσο συνεχίζουν να απαιτούν δημοψήφισμα, μπορούν να λένε: “δεν ζητείται η γνώμη του πραγματικού λαού, τον οποίο μόνο εμείς εκπροσωπούμε“. Αυτό είναι το θέμα».

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