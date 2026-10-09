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09.10.2026 15:22

Έχει αντιρρήσεις το Ισραήλ στην απονομή Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι: «Νομιμοποιεί αντισραηλινό μίσος»

09.10.2026 15:22
pillay

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Το Ισραήλ υποστήριξε σήμερα ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 που απονεμήθηκε στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

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