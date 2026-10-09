Δεν είναι πλάκα: Κεντροαριστερός νικητής σε τοπικές εκλογές στο Περού λέγεται… Χίτλερ Μουσολίνι

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Υπό κανονικές συνθήκες ουδείς -ούτε καν στη… Λίμα του Περού, δεν θα ασχολούνταν με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην περιοχή Κεροπάλκα.

Εκεί κέρδισε τις εκλογές ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος λόγω του… ιδιαίτερου -ας το πούμε έτσι- ονόματός του.

Πρόκειται για τον… Χίτλερ Μουσολίνο Σιμεόν Φλόρες! Κι όμως δεν είναι καθόλου… πλάκα, αλλά αυτό είναι το πραγματικό όνομα του Περουβιανού στον οποίο οι γονείς του είχαν αυτό το κακόγουστο αστείο να του δώσουν αυτό το διπλό όνομα.

Το πιο αστείο της υπόθεσης; Ο Χίτλερ Μουσολίνι ανήκει στην… κεντροαριστερά. Ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το όνομά του και έγινε θέμα στα δελτία ειδήσεων πριν καν ανοίξουν οι κάλπες, ενώ απασχολεί και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πάντως, σύμφωνα με τα περουβιανά ΜΜΕ, ο ίδιος ζει ολόκληρη τη ζωή του με την προσοχή που προκαλεί το όνομά του, ενώ έχει ξεκαθαρίσει σε διάφορες περιστάσεις ότι δεν το επέλεξε ο ίδιος, αλλά προήλθε από οικογενειακή απόφαση.

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