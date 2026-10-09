Καταστολή και κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη: Μαθητές και εργαζόμενοι στους δρόμους – Φλέγονται οι Βρυξέλλες, η Γαλλία παραχωρεί

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Δύο παράλληλα κύματα κοινωνικής διαμαρτυρίας σε Γαλλία και Βέλγιο αποτυπώνουν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας και τις περικοπές, με τους μαθητές να αναδεικνύονται σε δυναμικό παράγοντα πίεσης και τις κυβερνήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ολοένα δυσκολότερο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις, οι συγκρούσεις με την αστυνομία, οι συλλήψεις και η χρήση χημικών αποκαλύπτουν την ένταση της αντιπαράθεσης, ενώ οι πρώτες κυβερνητικές παραχωρήσεις στη Γαλλία συνυπάρχουν με την ενίσχυση των κατασταλτικών μέτρων.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE



Chaos total à la gare Centrale. Affrontements et incendie. La tension monte.

Les syndicats marchent vers la gare du Midi. Les étudiants, eux, restent sur place. À suivre.⁰#Bruxelles #GareCentrale #Belgique #9octobre https://t.co/rQ3BrnEzyT pic.twitter.com/qabUohyptj — Geocrises FR (@geocrises) October 9, 2026

Βέλγιο: Μαζική διαμαρτυρία κατά της λιτότητας και συγκρούσεις στους δρόμους

Στις Βρυξέλλες, 30.000 έως 50.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας και των συνδικάτων, συμμετείχαν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σε πανεθνική διαδήλωση κατά της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την κινητοποίηση οργάνωσε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών του Βελγίου (FGTB-ABVV), με τη συμμετοχή και του χριστιανικού συνδικάτου CSC-ACV, ενώ στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν και μαθητές.

Belgian students join trade unions for national strike https://t.co/Av3PJHPJhK — Reuters (@Reuters) October 9, 2026

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται τα δημοσιονομικά σχέδια της κυβέρνησης και τα μέτρα λιτότητας, τα οποία, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, μεταφέρουν για ακόμη μία φορά το βάρος των οικονομικών επιλογών στους πολίτες. Τα συνδικάτα προειδοποιούν ότι δεν θα δεχθούν νέες επιβαρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον κυβερνητικό συνασπισμό «Arizona», στον οποίο συμμετέχουν τα κόμματα N-VA, Vooruit, CD&V, Les Engagés και MR.

Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 11:00 από τον Κεντρικό Σταθμό των Βρυξελλών, με τους πρώτους διαδηλωτές να φτάνουν στον σταθμό Midi περίπου 40 λεπτά αργότερα. Η κύρια συγκέντρωση εξελίχθηκε κατά βάση ειρηνικά, με ισχυρή παρουσία εργαζομένων από τον χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, μέλη του CSC πραγματοποίησαν παρεμβάσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, διευρύνοντας την πίεση προς την πολιτική ηγεσία.

🚨🇧🇪Breaking: Major demonstration and riots currently in Liège #Belgium against inflation and the cost of living.



Things are blowing up all over Europe.



Europe is in complete Chaos right now🚨 pic.twitter.com/bBdBt20QEh October 9, 2026

Το ειρηνικό κλίμα, ωστόσο, διαταράχθηκε από την παρουσία εκατοντάδων νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα και μαύρα ρούχα, οι οποίοι κινήθηκαν ανάμεσα στους διαδηλωτές και ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι ομάδες αυτές εκτόξευσαν ξύλα, γυάλινα μπουκάλια, κροτίδες, πυροτεχνήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ αναφέρθηκαν αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές. Καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε δημόσιο εξοπλισμό, ενώ κοινόχρηστα ποδήλατα πυρπολήθηκαν στην πλατεία Albertine, με πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή. Παρά την ένταση και τις συγκρούσεις στους γύρω δρόμους, η κεντρική πορεία συνεχίστηκε, με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να απευθύνουν εκκλήσεις για ψυχραιμία.

Major protests and riots currently in Liège, Belgium pic.twitter.com/n3zrUgbL1P — World Source News (@Worldsource24) October 9, 2026

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Βαλλονία. Στην περιοχή του Σαρλερουά πραγματοποιούνταν μόλις το 16% των προγραμματισμένων δρομολογίων λεωφορείων και μετρό, ενώ δεκάδες γραμμές ακυρώθηκαν ή επηρεάστηκαν στην περιοχή Λιέγης–Βερβιέ. Στη Βαλλωνική Βραβάντη λειτουργούσε περίπου το 55% του δικτύου, ενώ σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν επίσης στις περιοχές Hainaut, Namur και Luxembourg.

Στις Βρυξέλλες, η δημόσια εταιρεία μεταφορών STIB ανακοίνωσε περιορισμένα δρομολόγια και μειωμένες συχνότητες, ενώ περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

🚨 Inspired by protests in France, Belgians take to the streets — clashes erupt with police in Brussels



On October 9, unrest broke out in the Belgian capital. Masked protesters hurled objects and fireworks at police officers, with one demonstrator even throwing a road sign at… pic.twitter.com/c6qfg4hid7 — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Γαλλία: Οι μαθητές επιμένουν και η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο

Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, εξελισσόμενες σε μία από τις σοβαρότερες εστίες κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημα των μαθητών είναι η ενίσχυση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους πόρους και εκπαιδευτικούς, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν στην απώλεια σημαντικού αριθμού διδακτικών ωρών.

Στην τέταρτη μεγάλη ημέρα κινητοποιήσεων, περίπου 71.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 24.000 συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Βαστίλης στο Παρίσι. Η αστυνομία χρησιμοποίησε και πάλι δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες που πετούσαν πέτρες και αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Στο Μπορντό, λύκειο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στη Μασσαλία ένας υποδιευθυντής σχολείου ξυλοκοπήθηκε.

Η έκταση των επεισοδίων αποτυπώνεται και στον αριθμό των συλλήψεων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν συλληφθεί 6.877 άνθρωποι, εκ των οποίων το 86% είναι κάτω των 18 ετών. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο των ανηλίκων στις διαμαρτυρίες, αλλά και την κλίμακα της αστυνομικής αντίδρασης απέναντι σε ένα κίνημα που έχει αποκτήσει ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση.

Παράλληλα, την Παρασκευή περίπου 140 από τα 3.500 λύκεια της χώρας παρέμεναν πλήρως ή μερικώς κλειστά, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η υποχώρηση αυτή, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί κατ’ ανάγκην το τέλος των κινητοποιήσεων, καθώς έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα δράσης για την ερχόμενη Τρίτη.

Η πρώτη παραχώρηση: 3.000 αναπληρωτές σε 500 λύκεια

Μπροστά στην αυξανόμενη πίεση, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην πρώτη ουσιαστική παραχώρηση προς τους μαθητές. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι 3.000 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα διατεθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο την κάλυψη των μεγαλύτερων κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένα νέο λογισμικό του υπουργείου θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη κατανομή του προσωπικού σε περίπου 500 λύκεια με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Πολλά από αυτά βρίσκονται στα προάστια μεγάλων πόλεων, όπου οι ελλείψεις εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα έντονες και οι συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία πιο αισθητές.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει εδώ και καιρό ότι σημαντικός αριθμός διδακτικών ωρών χάνεται εξαιτίας των απουσιών εκπαιδευτικών και της αδυναμίας άμεσης αντικατάστασής τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προβλέπεται επίσης η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος, μέσω του οποίου εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες θα μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των κενών.

Επιπλέον, ο Ζεφρέ δεσμεύτηκε ότι τα αιτήματα των μαθητών θα ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις για τον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό του 2027. Η εξαγγελία συνιστά αναγνώριση των προβλημάτων που βρίσκονται στον πυρήνα των διαμαρτυριών, χωρίς ωστόσο να απαντά συνολικά στο ζήτημα της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της μακροπρόθεσμης στελέχωσης των σχολείων.

Καταστολή και παραχωρήσεις: Μια κυβέρνηση σε δύσκολη θέση

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο δίλημμα: από τη μία πλευρά, καλείται να απαντήσει στα αιτήματα των μαθητών, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος· από την άλλη, επιχειρεί να περιορίσει τις συγκρούσεις και να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της κοινωνικής αναταραχής. Η ανακοίνωση για τους 3.000 αναπληρωτές δείχνει ότι η πίεση των κινητοποιήσεων έχει ήδη οδηγήσει σε συγκεκριμένη κυβερνητική κίνηση, την ώρα που οι συλλήψεις και η χρήση δακρυγόνων παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της αντιμετώπισής τους.

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις διαδηλώσεις γίνεται, παράλληλα, όλο και εντονότερη. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν χαιρέτισε τις κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ότι οι μαθητές «ανακατέλαβαν τη Βαστίλη», σε μια συμβολική αναφορά στην ιστορική εξέγερση που συνδέεται με τη Γαλλική Επανάσταση. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Τζακομπέλι, επέκρινε τις κυβερνητικές παραχωρήσεις, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η εντύπωση πως η βίαιη διαμαρτυρία μπορεί να ανταμείβεται.

Οι αντιδράσεις εκδηλώνονται, άλλωστε, σε ένα ήδη τεταμένο κοινωνικό περιβάλλον, όπου η δυσαρέσκεια για τις τιμές των καυσίμων συνδυάζεται με τις διαμαρτυρίες στον αγροτικό κόσμο. Για τις 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή διεύρυνση του κύματος κοινωνικής αμφισβήτησης. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι σχολικές διακοπές, οι οποίες αρχίζουν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς και η επιδείνωση του καιρού, θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

Η δυναμική των μαθητών αλλάζει τους συσχετισμούς

Η συμμετοχή των μαθητών στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και η παρουσία τους στο πλευρό των εργαζομένων στο Βέλγιο αναδεικνύουν μια δυναμική που ξεπερνά τα στενά όρια της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι νέοι δεν περιορίζονται πλέον στη διεκδίκηση καλύτερων σχολικών συνθηκών, αλλά συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο πεδίο κοινωνικής αμφισβήτησης, όπου η χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η κατανομή των οικονομικών βαρών και οι κυβερνητικές προτεραιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στη Γαλλία, η μαζική συμμετοχή, οι χιλιάδες συλλήψεις και η εξαγγελία των 3.000 αναπληρωτών καταδεικνύουν ότι η μαθητική πίεση έχει ήδη αποκτήσει πολιτικό βάρος. Στο Βέλγιο, η συμμετοχή εργαζομένων από την εκπαίδευση και μαθητών στην πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση συνδέει τις εκπαιδευτικές διεκδικήσεις με τη γενικότερη αντίθεση στα μέτρα λιτότητας.

Την ίδια στιγμή, η καταστολή, οι συλλήψεις και οι συγκρούσεις δημιουργούν τον κίνδυνο περαιτέρω πόλωσης, ενώ οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν τόσο τα πραγματικά κοινωνικά αιτήματα όσο και τα επεισόδια βίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Βέλγιο επιμένουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν νέες επιβαρύνσεις, ενώ στη Γαλλία οι μαθητές έχουν ήδη εξασφαλίσει μια πρώτη δέσμευση για ενίσχυση των σχολείων.

Το βασικό ερώτημα είναι αν οι κυβερνητικές κινήσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αποκλιμάκωση ή αν θα αποδειχθούν ανεπαρκείς απέναντι σε μια δυσαρέσκεια που τροφοδοτείται από βαθύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι μαθητές έχουν πλέον αναδειχθεί σε υπολογίσιμο παράγοντα πίεσης, την ώρα που οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις παραχωρήσεις, τη δημοσιονομική πολιτική και την καταστολή.

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